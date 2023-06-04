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    Тридцатиметровый флаг Казахстана развернули в Алматинской области

    4 Июня 2023, 17:35

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Конаеве состоялось торжественное празднование дня Государственных символов Республики Казахстан. В честь праздника был развернут казахстанский флаг длиной 30 метров, шириной 14 метров и весом около 150 килограммов. Флаг для мероприятия был заказан и изготовлен по индивидуальному заказу «Қоғамдық даму орталығы», передает МИА «Казинформ».

    «Государственные символы объединяют нас в самые важные моменты в судьбе Отечества – от национальных праздников до спортивных побед. Когда на официальных международных мероприятиях звучит гимн нашей Родины и поднимается небесно-голубой флаг, каждый казахстанец испытывает чувство гордости и патриотизма. Особой гордостью является то, что сегодня наш голубой стяг является символом мира и созидания!», - сказал глава региона в своей поздравительной речи.

    Участие в праздничном мероприятии приняли ветераны труда, сотрудники государственных и правоохранительных органов РК, функционирующих на территории региона, учителя, медики, школьники, студенты, предприниматели, военные и представители общественных организаций.

    В этот день символично прошла традиционная передвижная выставка ретроавтомобилей с флагами Казахстана, где горожане смогли воочию увидеть автомобили, на которых когда-то передвигался сам первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев.

    Накануне Дня государственных символов Республики Казахстан молодежь Алматинской области встретилась с автором герба РК, профессором Евразийского Национального университета имени Гумилева Жандарбеком Малибековым.

    Массовые торжественные мероприятия также состоялись во всех районах и городах Алматинской области.

    Напомним, сегодня, 4 июня, в Казахстане отмечается День государственных символов. В этот день 31 год назад они были утверждены как отличительные знаки независимой страны.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматинская область Патриотизм Регионы Казахстана Общество Госсимволы РК День госсимволов РК Конаев
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