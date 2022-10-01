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    Тридцать километров трубопровода сдали на металл в Жамбылской области

    1 Октября 2022, 01:11

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области на металл сдали 30 километров трубопровода. В хищении подозревают руководителей коммунального предприятия, снабжавшего город Каратау питьевой водой и отоплением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    По словам прокуроров, трубопровод оценили в 60 млн тенге, и половину суммы подозреваемые уже успели получить.

    Правоохранители расторгли контракт, который руководство госпредприятия успело заключить с двумя фирмами.

    Проданные трубы связывали водохранилище и водоснабжающую систему моногорода.

    «При продаже эти трубы указали как куски металла. При этом отсутствовал акт оценки их стоимости. Фактическая цена составила 159 млн тенге. Договор на продажу полностью расторгнут и имущество будет возвращено в собственность государства», - сообщил прокурор Таласского района Нуржан Адилов.

    Кадр из видео

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Жамбылская область Борьба с преступностью Коррупция
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