Тридцать километров трубопровода сдали на металл в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области на металл сдали 30 километров трубопровода. В хищении подозревают руководителей коммунального предприятия, снабжавшего город Каратау питьевой водой и отоплением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

По словам прокуроров, трубопровод оценили в 60 млн тенге, и половину суммы подозреваемые уже успели получить.

Правоохранители расторгли контракт, который руководство госпредприятия успело заключить с двумя фирмами.

Проданные трубы связывали водохранилище и водоснабжающую систему моногорода.

«При продаже эти трубы указали как куски металла. При этом отсутствовал акт оценки их стоимости. Фактическая цена составила 159 млн тенге. Договор на продажу полностью расторгнут и имущество будет возвращено в собственность государства», - сообщил прокурор Таласского района Нуржан Адилов.

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