Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Три землетрясения произошли 7 марта в Турции

    7 Марта 2023, 22:40

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Три землетрясения произошли 7 марта в турецких провинциях Хатай, Кахраманмараш и Кайсери, Об этом сообщила пресс-служба Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    В провинции Хатай на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла.

    Подземные толчки зафиксированы в 01:14 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Дефне. Очаг залегал на глубине около 7 км.

    В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4. Толчки зафиксированы в 12.40 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Оникишубат. Очаг залегал на глубине 7,52 км.

    В провинции Кайсери произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 14.47 по местному времени, располагался в районе Инджесу. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,8 км.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Турция Мировые новости Землетрясение в Турции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Турецкие инвесторы заинтересованы в производстве медной катанки на территории СЭЗ «Морпорт Актау»
    Землетрясение произошло на Иссык-Куле
    Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Заморозки ожидаются на севере и востоке Казахстана
    5 Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Новости партнеров