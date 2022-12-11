Три ветроэлектростанции возводят в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Сферу возобновляемой энергетики активно развивают в агропромышленном комплексе жамбылского региона. Только в одном – Таласском – районе строят сразу три ветроэлектростанции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации акима Таласского района Нурбола Жунисбекова, в рамках «зеленой экономики» в регионе будет реализовано в этом году три проекта общей стоимостью 5,4 млрд тенге.

«В Кызылаутском сельском округе выделены земельные участки под строительство сразу трех ветровых электростанций - каждая мощностью 4,5 мВт и проектной стоимостью 1,8 млрд тенге. Все три строительных объекта располагаются неподалеку от ранее построенных двух ветроэлектростанций на девять мегаватт. В этом году строим три станции на 13,5 мегаватт», - сообщил спикер.

Сейчас ведется строительство большой электростанции по сбору полученной с помощью установок электроэнергии. Оборудование для ветроэлектростанций поставлено из Дании. Срок сдачи объектов ВИЭ – к концу 2022 года. В дальнейшем планируется увеличить количество установок и довести их мощность до 30 мегаватт

«Ожидается, что эти проекты возобновляемой энергетики значительно повысят социально-экономический потенциал района. Появятся новые рабочие места для местных жителей», - отметил аким Таласского района Нурбол Жунисбеков.

Жамбылский регион стабильно занимает лидирующие позиции в стране по использованию потенциала солнца, ветра и воды. С принятием в Казахстане в 2009 году Закона «О поддержке возобновляемых источников энергии» в регионе реализовано и запланировано к реализации более десятка инвестпроектов по строительству гидро-, ветро- и солнечных электростанций мощностью от 7 до 300 МВт.

Так, в 2012 году в Кордайском районе введена в эксплуатацию первая в Казахстане и Центральной Азии солнечная электростанция промышленного масштаба СЭС «Отар» общей мощностью 7 МВт. В числе объектов ВИЭ в регионе также первая в Казахстане промышленная ВЭС на Кордайском перевале мощностью 1,5 МВт, крупнейшая в стране малая ГЭС на Тасоткельском водохранилище в 9,2 МВт, Меркенская ГЭС в 1,5 МВт, Каракыстакская ГЭС в 2,3 МВт в районе Турара Рыскулова и другие. В июле 2015 года во время телемоста с участием Главы государства введена в эксплуатацию крупнейшая в Казахстане СЭС «Бурное Солар-1».

Как сообщалось, компания из Южной Кореи планирует построить в Жамбылской области тепловую электростанцию. Возможности совместных проектов в энергетическом секторе с представителями южнокорейского бизнеса обсудили в акимате Жамбылской области на встрече главы региона Нуржана Нуржигитова с представителями корейской компании Securo. Компания планирует построить тепловую электростанцию мощностью 270 мВт, и обеспечить 500 новых рабочих мест. Стоимость проекта - 180 млрд. тенге. Глава региона отметил, что со стороны местных исполнительных органов в рамках государственных программ будет оказана всесторонняя поддержка. Представители южнокорейского бизнеса высоко оценили усилия Жамбылской области по развитию сферы возобновляемых источников энергии.

Кроме того, крупные компании Казахстана и Франции намерены построить ветропарк на юге Казахстана, в жамбылском регионе. В ходе состоявшегося визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева во Францию было подписано соглашение о строительстве ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт. Ветряная электростанция будет введена в эксплуатацию в 2026-27 гг. Это увеличит совокупную генерацию объектов ВИЭ в нашей стране почти на 50 %. Предварительная стоимость проекта – 1,9 млрд долларов. Уникальность казахстанского проекта ветропарка заключается в том, что впервые в Казахстане ветроэлектростанция будет дополнена системой накопления электроэнергии. Это позволит сгладить естественные природные колебания возобновляемой генерации, аккумулировать излишки электроэнергии и обеспечить стабильность работы энергосети.