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    Три участка для купания определили в Нур-Султане

    24 Мая 2022, 22:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С наступлением жарких дней астанчане с детьми стали выезжать на отдых вблизи рек и озер, несмотря на то, что купальный сезон официально не открыт. В столичном ДЧС дали рекомендации о том, как детям вести себя у водоемов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

    Как известно, официально купальный сезон еще не открыт, но зачастую дети любят проводить свой досуг вблизи водоемов, что является большой опасностью. Объяснив ребенку, что приближаться к рекам в отсутствие взрослых и тем более купаться в них опасно, можно спасти ему жизнь.

    «На сегодняспасатели совместно с акиматом города проводят работу по установке запрещающих и информационных знаков, стендов на запрещенных местах для купания. В текущем году постановлением акимата города Нур-Султана разрешены три участка для купания: Центральный городской пляж, зоны отдыха «Три пескаря« и «Столичный двор», - проинформировал на онлайн-брифинге исполняющий обязанности начальника ДЧС города Нур-Султана Есен Байыров.

    Еще одной опасностью для детей являются открытые окна, из которых любопытные дети могут выпадать, получая серьезные травмы, которые порой несовместимы с жизнью.

    «Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности. Риску падения с окон подвержены дети в возрасте от 3-х до 7 лет, это тот возраст, когда сам ребенок еще не в состоянии оценить всю опасность игр на подоконнике, а никто из взрослых ему этого не объяснил. Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра», - сообщил спикер. Спасатели призывают родителей быть бдительными и не оставлять маленьких детей одних в комнате с открытыми окнами.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Безопасность МЧС
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