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    Три сотрясения мозга могут привести к пожизненному нарушению концентрации внимания - исследование

    31 Января 2023, 21:06

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Три или более сотрясения мозга могут привести к нарушениям концентрации внимания и проблемам функционирования головного мозга в более позднем возрасте, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на газету The Telegraph.

    Исследование более 15 тысяч человек в возрасте от 50 до 90 лет показало, что люди, получившие три легкие черепно-мозговые травмы в любой момент своей жизни, хуже справляются с когнитивными задачами, чем те, кто никогда не получал сильных ударов по голове.

    Под легкой черепно-мозговой травмой ученые из Оксфордского и Эксетерского университетов понимают «травму головы с последующей потерей сознания менее чем на 30 минут или эпизодом замешательства или спутанности сознания».

    «Мы знаем, что травмы головы являются одним из основных факторов риска развития деменции, и это крупномасштабное исследование дает наиболее подробную информацию о том, что чем больше вы травмируете свой мозг в течение жизни, тем хуже могут быть функции вашего мозга с возрастом», - приводятся слова доктора Ванессы Рэймонт из Оксфордского университета.

    Согласно полученным данным, три легких сотрясения могут привести к ухудшению функциональности головного мозга, а четыре и более - к снижению скорости обработки информации и рабочей памяти.

    В последние годы появляется все больше доказательств того, что спортсмены, у которых диагностированы травмы головы, в том числе в таких видах спорта, как бокс, футбол, рэгби и хоккей, страдают нейродегенеративными заболеваниями чаще, чем обычные люди схожего возраста и социально-экономической группы.

    Исследование, опубликованное в журнале Neurotrauma, призывает спортивные организации консультировать своих подопечных о возможных последствиях черепно-мозговой травмы.


    Фото: www.customcraftworks.com

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Здравоохранение
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