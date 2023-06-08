Три новых специальности появятся на рынке труда в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал о новых специальностях, которые будут внедряться в университетах страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Актобе это три бакалавриат-программы: геоинженерия, компьютерные науки, и готовить будем также электроинженеров. Все это по запросам местных компаний – CNPC, «Казхром», «Актюбрентген». Мы привязываем новые специальности не каким-то популярным на рынке профессиям. В основном это на 100% инженерно-технические специальности. Мы привязываем их к запросам конкретных региональных компаний», - сказал Саясат Нурбек в кулуарах Международного форума Астана.

Ранее министр поделился планами по открытию ряда ведущих зарубежных университетов в стране.

«В этом году к нам заходят канадские университеты, сильнейший британский технический университет, консорциум немецких университетов, топовый южно-корейский университет, сильнейший узбекский национальный исследовательский университет и один из ведущих химико-технологических университетов России», - сказал Саясат Нурбек.



