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    Три награды завоевали казахстанские школьники на чемпионате по робототехнике в Индии

    14 Марта 2023, 16:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На соревновании FIRST TECH CHALLENGE India Championship 2023, проходившем в индийском городе Пуна, Казахстан представляли учащиеся школы-гимназии №81 из Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

    По данным общественного фонда USTEM Robotics, по итогам трехдневных соревнований казахстанские школьники без поражений выступили в отборочных матчах и получили три высокие награды:

    - Finalist Alliance Captain Award - специальная награда за руководство альянсом в ходе финальных матчей;
    - Innovate award - высшая инженерная награда за инновационный подход в создании робота;
    - Rookie Inspiration - высшая награда, присуждаемая команде-новичку.

    «Мы получили большой опыт от этой поездки. Ребята обыграли сильнейшую команду из Израиля. Я считаю, это большой успех для команды, впервые вышедшей на мировую арену. Жюри высоко оценило усилия детей и вручило сразу три награды», – отметил тренер детей Бекзат Аманов.

    На соревновании по робототехнике FIRST TECH CHALLENGE India Championship 2023 собрались 70 команд из пяти стран. В первенстве приняли участие школьники из Казахстана, Индии, Израиля, России и Румынии.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Индия
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