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      Здравоохранение

    Три млн человек остались вне системы ОСМС в Казахстане

    22 Июня 2022, 17:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сельской местности многие граждане не в системе ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы знаем, что 3 млн человек остались незастрахованными. Мы сейчас ездим по регионам. Многие среди сельского населения не в системе ОСМС, нет доступа к ГОБМП из-за того, что заболевание не является социально значимым, а значит человек не имеет доступа к медицинской помощи», - сказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе круглого стола «О ходе реализации обязательного социального медицинского страхования. Проблемы и перспективы».

    Ранее глава Минздрава заявила, что любые качественные изменения требуют значительных финансовых ресурсов, в этой связи внедрение ОСМС в 2020 году было жизненно необходимым. Система медстрахования позволила привлечь в отрасль дополнительные средства и увеличить финансирование на 80%.

    Финансирование выросло практически по всем направлениям медицинской помощи: на профосмотры, как и на медицинскую реабилитацию - в 2 раза, на консультативно-диагностические услуги - в 7,7 раз, на стационарную помощь - на 54%, на стационарную и стационарозамещающую помощь на селе - в 2,2 раза, на высокотехнологичные медицинские услуги - на 62%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Страхование Здравоохранение Ажар Гиният
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