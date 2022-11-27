Три микрорайона Экибастуза остаются без теплоснабжения - аким города

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Чтобы вернуть тепло в дома Экибастуза, власти города, энергетики предпринимают меры по вводу еще одного водогрейного котла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас ситуация на Экибастузской ТЭЦ стабилизировалась. В штатном режиме работают пять котлоагрегатов: три водогрейных котла, два энергетических. Предпринимаются меры по вводу еще одного водогрейного котла, что позволит нам буквально к полуночи сегодня вывести температурные параметры за 80 % на подаче и около 65 % на обработке, что поможет стабилизировать в целом ситуацию с подачей теплоснабжения по городу», - сказал аким города Экибастуза Аян Бейсекин.

Одним из важных вопросов остается состояние теплосетей города, отметил он. Все эти проблемы в городе возникли из-за серии порывов, которые произошли на территории Экибастуза. Одно из важных мероприятий, которое сейчас проводится - ремонтные работы по ликвидации повреждения на тепломагистрали № 2. Проблема диагностирована, определена. Необходимые ресурсы уже сосредоточены. Работают ремонтные бригады, которые занимаются устранением.

В городе сформированы порядка 15 ремонтных бригад. Более 10 из них занимаются непосредственно устранением повреждений. Четыре ремонтные бригады занимаются выявлением новых повреждений.

«На данный момент у нас три микрорайона остаются без теплоснабжения. Тепломагистраль № 2 была отключена. Порядка 130 многоквартирных жилых домов и 100 частных жилых домов остаются без отопления. Но мы со своими коллегами, совместно с жилищной инспекцией и эксплуатирующими организациями, сейчас проводим работу по опорожнению системы отопления с целью исключения рисков заморозки. Все необходимые мероприятия проводятся своевременно, разъяснительная работа также проводится», - добавил градоначальник.

В связи с тем, что от системы отопления отключено большое количество домов, идет нагрузка на систему энергоснабжения. Аян Бейсекин сообщил, что вечером 26 ноября потребление было зафиксировано на уровне 32 мегаватта. На 18.00 сегодня оно составляло уже 48 мегаватт. То есть выросло на 16 мегаватт. Чтобы обеспечить бесперебойную подачу энергоснабжения, власти города провели работу с эксплуатирующей организацией «Горэлектросеть»; сформированы дополнительные дежурные бригады, чтобы в случае появления экстренных ситуаций вовремя их устранять.

«Поэтому можно сказать, что ситуация находится под контролем. Буквально сегодня вечером аким области провел заседание оперативного штаба, где поставил задачи как перед местными исполнительными и ответственными государственными органами, а также перед эксплуатирующей организацией «Экибастузтеплоэнерго». Все эти мероприятия направлены на то, чтобы в кратчайшие сроки устранить все неполадки, которые возникли у нас на тепловых сетях», - сказал Аян Бейсекин.

Аким Экибастуза подчеркнул, что в целом состояние коммунальной инфраструктуры, в частности, состояние тепловых сетей, вызывает немало вопросов. Около 80 % тепловых сетей здесь изношены. Это ни для кого не секрет. По решению этой проблемы были отдельные поручения и Главы государства, и Премьер-министра, и акима области.

«Мы занимаемся совместно с Министерством энергетики комплексным анализом текущего состояния тепловых сетей. По итогам работы этой республиканской комиссии, которая была создана для этого, будут даны соответствующие рекомендации по модернизации как самой станции, так и тепловых сетей. Кроме того, ведется работа с экспертными организациями по проведению технического аудита состояния тепловых сетей. По итогам всех этих мероприятий будут даны рекомендации, в рамках которых мы будем заниматься комплексной модернизацией всей системы теплоснабжения Экибастуза», - отметил спикер. В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. Утром стало известно, что специалисты запускают котлоагрегаты №8 и №14. Организованы ремонтные бригады. Ситуацию также прокомментировали аким Павлодарской области Абылкаир Скаков и аким Экибастуза Аян Бейсекин. По их словам, на теплосетях выявили 10 мест повреждений. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Сегодня вечером в Павлодар были эвакуированы дети из центра поддержки.

