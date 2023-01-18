Три межрайонные больницы откроют в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Три межрайонные больницы откроют в Актюбинской области. Медучреждения появятся на базе Хромтауской, Шалкарской, Мугалжарской центральных больниц. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в регион заместителя Премьер-Министра РК Алтая Кульгинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата области, в рамках поездки А.Кульгинов побывал в Хромтауском районе. В Хромтауской районной больнице Алтаю Кульгинову презентовали проект по открытию на базе центральной райбольницы многопрофильной межрайонной больницы с центром чрескожного коронарного вмешательства, инсультным центром, отделениями травматологической и хирургической помощи 2-го уровня.

Здесь обслуживается свыше 45 тысяч человек. Межрайонная больница даст возможность населению Каргалинского и Айтекебийского районов получить доступ к высокоспециализированной медицинской помощи и обследованию согласно утвержденным стандартам оказания медицинской помощи, количество обслуживаемого населения увеличится до 88 тысяч человек.

Подобные больницы будут открыты также на базе Шалкарской и Мугалжарской районной больниц.

«Учитывая важность проекта, мы готовы поддержать его. Действует национальный проект «Модернизация сельского здравоохранения», инициированный Президентом. В рамках этой программы мы должны не только укреплять материально-техническую базу сельских медицинских учреждений, но и решать вопрос по обеспечению их кадрами», - отметил Алтай Кульгинов.

В течение двух лет в рамках проекта планируется строительство современных оборудованных объектов здравоохранения в 29 сельских населенных пунктах с населением 20 тысяч человек.

Также А. Кульгинов посетил Хромтауский горно-технический высший колледж, который является единственным учебным заведением для подготовки кадров для горно-металлургической отрасли в западном регионе.

Колледж имеет долгосрочные связи с градообразующим предприятием - Донским горно-обогатительным комбинатом (ДГОК), использует в образовательных программах дуальную система обучения. Ежегодно трудоустраивается 100% выпускников колледжа. На базе колледжа открыт центр компетенции для горно-металлургической отрасли, действует мобильный центр для организации обучения граждан в населенных пунктах.

Реализуются проекты «Жас маман», в рамках которого учебному заведению было выделено 323,2 млн тенге, а также «Атлас новых профессий», «ERG для колледжей», «Экосистема» и другие. Опыт работы с социальными партнерами транслируется как один из положительных в Казахстане.



