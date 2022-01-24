Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Три месяца до президентских выборов во Франции: по итогам опросов Макрон сохраняет лидерство

    24 Января 2022, 03:05

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Действующий президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет лидерство в президентской гонке за три месяца до даты голосования, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на французский центр Ipsos.

    Так, опрос населения показал, что Э.Макрон опережает ближайших конкурентов на 10%. Если бы первый тур выборов прошел в ближайшее воскресенье, то действующий глава государства получил бы 25% голосов избирателей. Его ближайшие конкурентки — лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен и кандидатка от правых «Республиканцев» Валери Пекрес набрали бы по 15,5% голосов каждая.

    Если пройдет второй тур Эмманюэль Макрон победил бы Марин Ле Пен с результатом 57% против 43% голосов. В случае выхода во второй тур представительницы «Республиканцев», действующий президент мог бы рассчитывать на 54% голосов против 46% у В.Пекрес.

    Крайне правый публицист Эрик Земмур пока что имеет поддержку только 13% избирателей и занимает четвертое место в рейтинге претендентов на президентское кресло.

    Первый тур президентских выборов пройдет во Франции 10 апреля. Если в ходе голосования ни один из кандидатов не наберет более половины голосов, то будет назначен второй тур - 24 апреля.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Франция Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане