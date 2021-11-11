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    Три лошади стали причиной ДТП на трассе

    11 Ноября 2021, 16:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Три лошади стали причиной ДТП на трассе. В полицию в 18:30 часов на канал «102» поступил вызов о произошедшей аварии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султана.

    «Установлено, что 19-летний водитель автомашины марки «Тоуota Сamry», следуя по улице 163 со стороны переулка Майлыкент в сторону трассы Нур-Султан - Караганда допустил наезд на трех лошадей, после чего автомашину откинуло в кювет, - говорится в сообщении.

    В результате ДТП с различными телесными повреждениями водитель автомашины был доставлен в больницу и после осмотра отпущен. Его 19-летний пассажир госпитализирован в медицинское учреждение. Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

    По данному факту проводится дознание.

    Также полицейскими установлен 47-летний житель города, который является владельцем лошадей. Месяцем ранее он уже привлекался к административной ответственности по статье 408 ч.1. КРКобАП за «Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных».

    Как сообщили в Департаменте полиции города Нур-Султана, в текущем году значительно возросло количество обращений на канал «102», связанных с происшествиями на объездных трассах города по причине бесконтрольного выпаса лошадей.

    С начала года поступило 510 сообщений, в результате зарегистрировано 37 фактов дорожно-транспортных происшествий, повреждено более 40 единиц транспортных средств, с различными травмами в медицинские учреждения города доставлено 12 человек.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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