Три краткосрочных сценария цен на нефть разработали специалисты

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Цены на нефть могут составить в среднем 135 долларов в 2022 году. Такой прогноз сделал крупнейший кредитор Японии - Банк Токио-Mitsubishi UFJ (MUFG Bank) - на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта и небольшого прогресса на дипломатическом фронте, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The National News.

«Учитывая незначительный прогресс на дипломатическом фронте и то, что Москва сталкивается с угрозой новых санкций на фоне затягивающейся войны, ожидается, что цена на нефть марки Brent превысит 140 долларов за баррель во втором квартале этого года», - говорится в заявлении директора по исследованиям развивающихся рынков для Европы, Ближнего Востока и Африки в MUFG Банк Эхсана Хомана.

По его словам, физические поставки российской морской нефти сократятся со второго квартала, что в сочетании с одновременным дефицитом из-за истощения запасов и сокращения резервных мощностей означает, что цены на нефть в ближайшем будущем будут существенно выше.

Нефть марки Brent, эталон для двух третей мировой нефти, подорожала в понедельник на 0,64% до 105,1 доллара за баррель в 1:07 по времени ОАЭ. West Texas Intermediate, индикатор, отслеживающий американскую нефть, вырос на 0,90% до 102,2 доллара за баррель.

Нефть марки Brent, которая в марте подорожала всего на одну ступень ниже 140 долларов за баррель, на прошлой неделе сильно подешевела, упав более чем на 13%, после того как Президент США Джо Байден объявил о рекордном выпуске сырой нефти из Стратегических запасов нефти. США выпускают один миллион баррелей нефти в день в течение следующих шести месяцев, что составляет около 180 млн баррелей.

Страны-члены Международного энергетического агентства также согласились на новый экстренный выпуск запасов, чтобы обуздать волатильность рынка. Базирующееся в Париже агентство заявило в пятницу, что объявит подробности о выпуске экстренных запасов на этой неделе, что является дополнением к 62,7 млн баррелей, которые уже поступили на рынок.

Тем временем, MUFG Bank разработал три краткосрочных сценария цен на нефть - ослабление, расширение и эскалация - отражающие широкий спектр потенциальных геополитических последствий, вытекающих из продолжающейся операции России на Украине.

Сценарий смягчения с 40% вероятностью реализации предполагает прекращение огня и деэскалацию российско-украинского конфликта, закладывая основу для вывода российских войск и снятия санкций. Это может привести к тому, что потоки сырой нефти вернутся к докризисному уровню и составят в среднем 96 долларов за баррель во втором квартале, 90 долларов за баррель в течение всего 2022 года и 94 доллара за баррель в 2023 году.

Второй сценарий с вероятностью 55% предполагает продолжение конфликта с ограниченным прогрессом на дипломатическом фронте, а санкции в отношении России сохранятся или усилятся.

«Мы считаем, что этот сценарий имеет наибольшую вероятность реализации, что включает в себя премию за геополитический риск при росте цен на нефть. В этом сценарии мы ожидаем, что нефть марки Brent подорожает и составит в среднем 142 доллара за баррель во 2 квартале 2022 года, 135 долларов за баррель в 2022 году в целом и 112 долларов за баррель в 2023 году», - говорится в исследовании Э. Хомана.

Сценарий эскалации с вероятностью 5% предполагает введение общих санкций с потенциальным прямым участием НАТО в конфликте. Обострение войны на Украине вынудит союзников по НАТО принять жесткие экономические меры для вымогательства максимальных затрат, что приведет к дальнейшей изоляции России с помощью прямых санкций в отношении экспорта энергоносителей.

MUFG ожидает, что Brent достигнет 165 долларов за баррель во втором квартале, в среднем 180 долларов за баррель в 2022 году в целом и достигнет 138 долларов в 2023 году при таком сценарии.

По мнению Э. Хомана, учитывая беспрецедентный геополитический ландшафт и высокую неопределенность в отношении того, как будет происходить операция России в Украине, и, как следствие, нарушение потоков энергоносителей, предполагается, что цены могут вырасти выше этих уровней при эскалационном сценарии.



