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    Три группы скотокрадов задержали полицейские в Туркестанской области

    15 Февраля 2023, 17:59

    ТУРСКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Три группы скотокрадов задержали в Туркестанской области с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции ДП Туркестанской области с начала года задержали три группы подозреваемых, промышлявших кражами крупно-рогатого скота на территории трех районов Туркестанской области.

    К оперативникам поступила информация о том, что на территории Байдибекского района неизвестные лица занимаются кражами скота. Стражи порядка приняли оперативные меры и установили скупщика краденной скотины. В результате, задержали двух подозреваемых – ранее судимых жителей Байдибекского района.

    Выяснилось, что скотокрады проникали в закрытые загоны и похищали домашний скот. Затем грузили в ГАЗель и продавали жителю Сайрамского района. В качестве вещественных доказательств у подозреваемых изъяты автомашина и пять похищенных животных.

    Кроме того, в Отырарском и Арысском районах сотрудники криминальной полиции задержали еще две группы скотокрадов, промышлявших кражами скота с вольных пастбищ. Одна из групп, состоящая из трех жителей Арысского района, оказалась причастна к 12 фактам скотокрадства. У них изъяли ГАЗель, незарегистрированное ружье и патроны, а также три шкуры домашнего скота. К слову, задержанная в Отырарском районе группа также состояла из трех человек – жителей района. Они оказались причастны к трем фактам скотокрадства. У подозреваемых изъяли грузовую автомашину и корову. Похищенный скот скотокрады сбывали в Арыси и в Сайрамском районе.

    В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по ст. 188-1 УК РК «Скотокрадство». Подозреваемые арестованы. Полицейские устанавливают их причастность к другим преступлениям, совершенных на территории Туркестанской области.


    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Борьба с преступностью Скотокрадство Туркестан
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