Три года подряд на взятках попадаются сотрудники транспортной инспекции СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В инспекции транспортного контроля по Северо-Казахстанской области с 2020 года осудили за получение взяток четырех сотрудников. В Антикоррупционной службе попытались разобраться в причинах коррупции в госоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции Нурлан Жахин напомнил, что в ноябре 2020 года осудили главного специалиста инспекции Муканова за взятку от гражданина России за беспрепятственную перевозку груза.

В марте 2021 года руководителя этого специалиста Магзумова суд приговорил к пяти годам лишения свободы за получение взятки от предпринимателя за беспрепятственное передвижение пяти грузовиков с превышением веса.

В апреле 2022 года главных специалистов отдела контроля на автомобильном транспорте Байзақ и Сарсенова осудили на шесть лет лишения свободы за взятку в 100 тыс. тенге за беспрепятственное передвижение грузовых машин.

«В ходе досудебного расследования установлено, что сотрудники инспекции при несении дежурств на передвижных пунктах контроля не используют видеожетоны. Факты совершения уголовных правонарушений стали возможными по причине полного отсутствия контроля со стороны непосредственных руководителей. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей главный специалист отдела контроля на транспорте Морозов, за отсутствие ведомственного контроля за работой подчиненных сотрудников руководитель инспекции Руслан Сейталин привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора», - сообщил Н.Жахин.

На рассмотрении представления об устранении обстоятельств, способствующих коррупционным правонарушениям, руководитель инспекции заявил, что внедряются новые жетоны, которые невозможно отключить. Чтобы минимизировать коррупционные риски, сотрудникам инспекции подняли заработную плату. Если раньше главный специалист получал 110 тыс. тенге, теперь – 230 тыс. тенге.

«Мы провели внешний анализ коррупционных рисков в инспекции. Руководитель обеспечил полную прозрачность при его проведении», - добавил Н. Жахин.