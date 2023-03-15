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    Три гектара камыша загорелись в Атырау

    15 Марта 2023, 23:19

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Тушение огня осложнялось из-за густоты тростниковых зарослей и болотистой местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «15 марта в 16:38 в Атырауской области на берегу канала, расположенного в окрестностях города, загорелся камыш на территории крестьянского хозяйства «Атаконыс». В 19:50 горение на 3 гектарах территории ликвидировали. Тушение было затруднено из-за заболоченности местности и густоты зарослей», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

    В ликвидации пожара участвовали 9 сотрудников и 3 единицы техники оперативного отряда ДЧС области.

    Ранее сообщалось, что ранний пожароопасный период ожидают в Павлодарской области. По оценкам огнеборцев, ориентировочно он наступит в последних числах марта.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Регионы Пожар ДЧС Атырау
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