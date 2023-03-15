Три гектара камыша загорелись в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Тушение огня осложнялось из-за густоты тростниковых зарослей и болотистой местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«15 марта в 16:38 в Атырауской области на берегу канала, расположенного в окрестностях города, загорелся камыш на территории крестьянского хозяйства «Атаконыс». В 19:50 горение на 3 гектарах территории ликвидировали. Тушение было затруднено из-за заболоченности местности и густоты зарослей», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

В ликвидации пожара участвовали 9 сотрудников и 3 единицы техники оперативного отряда ДЧС области.

Ранее сообщалось, что ранний пожароопасный период ожидают в Павлодарской области. По оценкам огнеборцев, ориентировочно он наступит в последних числах марта.