Три эвакуационных пункта создали в Бородулихинской районе Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Руководство и личный состав департамента полиции Абайской области оказывают содействие спасателям при тушении пожара на территории ГЛПР «Семей орманы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В тушении пожара задействован весь личный состав ДЧС и приданных сил города Семея и других районов, сотрудников государственного лесного природного резервата «Семей орманы».

По тревоге поднят личный состав отдела полиции Бородулихинского района. С первой минуты полицейские оказывают содействие спасателям при тушении пожара. Также в целях оповещения и окарауливания территории сотрудниками полиции совместно с представителями акимата осуществляется подворный обход трех населенных пунктов - село Ивановка, подхоз Березовка, санаторий «Березовка», расположенных вблизи зон возгорания. На месте пожара организован оперативный штаб.

На место происшествия прибыли начальник ДЧС М. Шапагатов, заместитель акима области, прокурор района Е. Баденбаев, начальник департамента полиции Б. Султан, первый заместитель начальника департамента области Б. Амангелды, исполняющий обязанности начальника отдела полиции Бородулихинского района Р. Уйсенов, начальник РО ДКНБ по Бородулихинскому району.

В районном центре села Бородулиха развернуты три эвакуационных пункта (ДЮСШ, Дом культура и Бородулихинский колледж), а также для доставления граждан, пострадавших от пожара предоставлены четыре автобуса ПАЗ.

На месте санатория «Березовка» и подхоза «Березовка» организовано дежурство в целях недопущения фактов мародерства, дежурят 15 человек из личного состава отдела полиции Бородулихинского района.

Напомним, сильный лесной пожар тушат в Абайской области. Возгорание началось на территории Алтайского края и перешло на территорию ГЛПР «Семей орманы» 22 мая.

По своей инициативе часть жителей близлежащих населенных пунктов самостоятельно эвакуировались к родственникам, для обеспечения сохранности их имущества организовано дежурство личного состава РОП. Общая площадь пожара составила 1500 га. На место пожара прибыл вице-министр МЧС РК генерал-майор Марат Кульдиков, здесь также развернута работа командно-штабной машины (КШМ), созданы кризисные центры оперативных штабов МЧС и ДЧС.

Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области.

По информации находящегося на месте пожара акима Абайской области Нурлана Уранхаева, ситуация в связи с лесным пожаром находится под контролем. Все силы и средства мобилизованы на тушение лесного пожара.



