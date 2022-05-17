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    Три человека утонули в Актау

    17 Мая 2022, 01:31

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Двое жителей Караганды утонули в Актау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации спасателей, 16 мая в 17:32 на спуске в 4 микрорайоне Актау во время купания начали тонуть четверо человек. Очевидцем произошедшего спасен 26-летний мужчина, силами Центра медицины катастроф его доставили в больницу, состояние оценивается как удовлетворительное. Спасенный оказался жителем села Бейнеу.

    Как сообщили в ДЧС, утонувшими оказались житель Актау 1999 года рождения (в одежде было найдено удостоверение личности) и двое жителей Караганды.

    На месте работают 10 спасателей оперативно-спасательного отряда и две единицы техники, а также 11 сотрудников ДЧС, три врача и одна техника центра медицины катастроф.

    В 19:58 из воды извлечен труп одного из жителей Караганды.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Происшествия Мангистауская область
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