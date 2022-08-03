Три человека погибли в результате нападения на детский сад в Китае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В результате вооруженного нападения на детский сад в провинции Цзянсу (Восточный Китай) погибли три человека и шестеро пострадали. Об этом сообщает газета «Бэйцзин жибао» со ссылкой на Управление общественной безопасности уезда Аньфу провинции Цзянсу, где случился инцидент, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По информации издания, 48-летний вооруженный мужчина по фамилии Лю в бейсболке и маске ворвался в частный детский сад и напал на находившихся в помещении людей.

В результате атаки три человека погибли и шестеро получили ранения различной степени тяжести. Инцидент произошел в среду в 10:22 по местному времени в уезде Аньфу провинции Цзянсу на востоке Китая.

В настоящее время местная полиция ведет поиск преступника. В новостном сообщении не уточняется о мотивах злоумышленника и каким орудием он совершил преступление.

Местная полиция объявила вознаграждение в размере 50 тыс. юаней (около $ 7,3 тыс.) за предоставление сведений, способствующих раскрытию инцидента.





Фото: Global Look Press/Costfoto



