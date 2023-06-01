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    Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области

    1 Июня 2023, 21:13

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области в результате ДТП погибли три человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона.

    Смертельная трагедия произошла 1 июня на 594 км автодороге Самара-Шымкент.

    По данным полиции, 27-летний водитель автомашины «Лада Ларгус» допустил столкновение с грузовой автомашиной «DAF». В результате ДТП трое пассажиров автомашины «Лада Ларгус» скончались на месте происшествия и четверо с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

    Департаменте полиции региона призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.

    Автор:

    Зифа Хабирова

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