Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области в результате ДТП погибли три человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП региона.

Смертельная трагедия произошла 1 июня на 594 км автодороге Самара-Шымкент.

По данным полиции, 27-летний водитель автомашины «Лада Ларгус» допустил столкновение с грузовой автомашиной «DAF». В результате ДТП трое пассажиров автомашины «Лада Ларгус» скончались на месте происшествия и четверо с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

Департаменте полиции региона призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать ПДД.