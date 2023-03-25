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    Три человека погибли в ДТП на трассе Атырау-Уральск

    25 Марта 2023, 21:21

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Три человека погибли в ДТП на трассе республиканского значения Атырау-Уральск. Причиной гибели стал оторвавшийся прицеп от «ГАЗели», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трагический случай с гибелью людей произошел на 308-м километре трассы Атырау-Уральск. В процессе движения у «ГАЗели» оторвался прицеп и выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение прицепа с двигавшейся по дороге автомашиной Toyota Camry. В результате ДТП 27-летний водитель Toyota и его пассажиры 22 и 42 лет скончались на месте. Двоих пострадавших 1979 и 1991 годов рождения с различными травмами доставили в центральную районную больницу Акжайкского района Западно-Казахстанской области.

    Проводится досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Назначен ряд экспертиз.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Происшествия
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