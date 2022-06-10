Три человека погибли при стрельбе на предприятии в штате Мэриленд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В результате стрельбы на производственном предприятии в штате Мэриленд три человека погибли, двое граждан получили ранения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание NBC News.

9 июня мужчина, вооруженный полуавтоматическим пистолетом, открыл стрельбу по коллегам предприятия «Columbia Machine, Inc» в сельской местности города Смитсбург. Три сотрудника убиты, двое ранены.

Затем стрелок пытался скрыться на автомобиле до прибытия властей, но его остановили полицейские на шоссе 66 штата Мэриленд. В ходе перестрелки с правоохранительными органами подозреваемый был ранен. При задержании преступника один полицейский получил незначительное ранение.

Стрелку 23 года. Его имя и мотивы преступления в интересах следствия не сообщаются. Преступник доставлен в больницу, где взят под стражу.

Недавно в городе Расин штата Висконсин на кладбище Грейсленд, когда скорбящие отдавали последние почести усопшему Да'Шонтей Лукас Кинг-старшему, в похоронную толпу выстрелили .

Ранее сообщалось, что среди населения США увеличился спрос на незарегистрированное оружие.



