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    Три человека погибли при столкновении пассажирского поезда с грузовиком в США

    28 Июня 2022, 14:39

    МИССУРИ. КАЗИНФОРМ – Три человека погибли и еще десятки получили ранения в результате аварии пассажирского поезда с грузовиком в американском штате Миссури, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание BBC News.

    Национальный железнодорожный оператор США «Amtrak» сообщил, что пассажирский поезд «Southwest Chief», следовавший из Лос-Анджелеса в Чикаго, врезался в грузовик на переезде недалеко от города Мендон.

    В результате инцидента 7 вагонов и 2 локомотива сошли с рельсов. На место происшествия направили аварийные бригады штата Миссури.

    Представители дорожного патруля подтвердили, что при столкновении погибли два человека в поезде и один человек скончался в грузовике. По меньшей мере 50 человек получили ранения из 243 пассажиров и 12 членов экипажа, находившихся на борту железнодорожного состава.

    Ранее сообщалось о транспортных происшествиях, связанных со сходом поездов с железнодорожных путей в Иране, Китае и Германии.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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