Третий срок президенства: куда Эрдоган поведет Турцию

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на президентских выборах. Почему народ Турции вот уже в третий раз избирает его своим президентом и как выбор отразится на отношениях с Казахстаном, разбирался аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

В минувшие выходные в Турции завершились выборы президента страны. Победу одержал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган с результатом более 52%. Своего главного соперника Кемаля Кылычдароглу он обошел на почти 2 млн голосов. Для 69-летнего Эрдогана, впервые избранного президентом в 2014 году и переизбранного на этот пост в 2018 году, это будет третий срок на высшем государственном посту. До него три срока подряд у власти были лишь три президента Турции: основатель республики Мустафа Кемаль Ататюрк (1923-1938, четыре срока), его преемник Исмет Иненю (1938-1950, четыре срока) и Махмуд Джеляль Баяр (1950-1960, три срока). При этом, сами жители Турции назвали победу Эрдогана на выборах – победой нации.

Турция – государство площадью 783 563 км² и населением 84,7 млн человек (19-место в мире по численности населения и 36-е по размеру территории – прим. ред.). 97% территории Турции находится в Западной Азии, 3% в Южной Европе. Современная Турция образовалась в 1923 году в результате распада Османской империи. В этом году Турция отмечает 100 лет со дня основания. За век страна прошла долгий путь.

Сегодня Турция – это индустриальная страна с динамично, развивающейся экономикой. Конечно, перемены происходили, главным образом, благодаря лидерам, которые управляли страной. Однако именно правление Эрдогана народ назвал самым реформаторским со времен Мустафы Кемаля Ататюрка – отца-основателя и первого президента современной республики (1923 – 1938 годы президенства – прим. ред.). По мнению местных экспертов, за годы своего правления Эрдогану удалось превратить Турцию из небогатой светской демократии на периферии Европы в небедную региональную исламскую державу (именно при Эрдогане женщинам в стране разрешили носить хиджаб).

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Ходжа, тюремный срок и путь к президенству

Реджеп Тайип Эрдоган родился 26 февраля 1954 года в семье работника береговой охраны на черноморском побережье. Уже в школьные годы отличался религиозностью, из-за чего его называли Ходжа (почетный титул духовного лица в странах Ближнего и Среднего Востока – прим. ред.). Свою политическую карьеру он начал, став председателем молодежной ячейки партии национального спасения в стамбульском районе Бейоглу в 1976 году. В это же время он женился на Эмине Гульбаран (в 1978 году). В1980 после военного переворота, когда все партии были запрещены, он ненадолго оставил политику и работал менеджером в частном секторе. Но уже в 1984 снова вернулся, став председателем Партии благоденствия в Бейоглу, уже в 1985 он стал председателем стамбульского отделения партии. А в 1994 был избран мэром Стамбула. Однако в этом же году он был уволен с поста мэра за неверно прочтенное стихотворение автора пантюркиста Зия Гекальпа, добавив от себя религиозные строки. За это он был признан виновным в нарушении статьи 312 УК Турции «подстрекательство к насилию и религиозной или расовой ненависти» и даже приговорен к тюремному сроку в 10 месяцев, который позже был сокращен до 120 дней. Срок он отбыл, ему было запрещено заниматься политической деятельностью. Однако через 7 лет он учредил Партию справедливости и развития, которая одержала победу на парламентских выборах в ноябре 2002 года. Тогда наличие судимости помешало Эрдогану стать премьер-министром, однако после начала операции против Ирака турецкая элита дала согласие на поправки в законодательство, согласно которым Эрдоган смог возглавить правительство. Это случилось в 2003 году. Эрдоган пробыл на этом посту 11 лет до 2014 года. В 2014 году он был избран на пост главы государства. Таким образом, Эрдоган находится у власти Турции последние 20 лет.

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Как изменилась Турция за время правления Эрдогана

Во время своего пребывания на посту главы правительства, Эрдоган направлял усилия, чтобы добиться урегулирования вооруженного конфликта с курдскими сепаратистами, который длился много лет. Также Эрдоган усилил контроль над армией, несколько сотен военных были арестованы и осуждены по обвинению в подготовке военных переворотов.

Будучи премьером, он выступал за преобразование парламентской формы правления в президентскую и в 2007 году в закон были внесены поправки, которые предусматривали выборы президента всенародным голосованием. В целом, в течение 10 лет премьерства Эрдогана, ВВП страны увеличился в 2,7 раза с $303 млрд до $820 млрд.

10 августа 2014 года Эрдоган выиграл на президентских выборах в первом туре, набрав 51,8% голосов. Это были первые прямые выборы президента в стране. На посту президента Эрдоган продолжил политику, направленную на исламизацию страны и ослабления влияния военных. Это привело к попытке военного переворота 15 июля 2016 года, которое было подавлено при поддержке населения и лояльных Эрдогану военных частей. Тогда свыше 13 тысяч человек было арестовано. После этого Эрдоган изменил систему управления вооруженными силами и установил президентскую форму правления. Это решение было поддержано половиной населения с явкой 87,2%.

24 июня 2018 года Эрдоган был переизбран на второй срок, набрав 52,59% голосов. В период президентства он занял жесткую позицию в курдском вопросе. В декабре 2015 года - феврале 2016 года турецкой армией была осуществлена широкомасштабная операция против Рабочей партии Курдистана на границе с Сирией и Ираком в городах Джизре и Силопи. Анкара провела на территории Сирии против «террористических групп сирийских курдов, угрожающих Турции», три военные операции – «Щит Евфрата» (2016-2017), «Оливковая ветвь» (2018) и «Источник мира» (2019). В результате участок турецко-сирийской границы между городами Аазаз и Джераблус, а также район, прилегающий к городу Африн, перешли под контроль турецких военных.

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Также Эрдоган вел активную внешнюю политику, основной целью которой было заявлено вхождение Турции в Евросоюз. Заявка на вхождение была подана еще в 1987 году, однако Европы выдвинула претензии к Анкаре в сфере защиты прав человека и свободы выражения мнения. В 2017 году президент заявил, что Турция более не нуждается в членстве в ЕС, но переговоры все же продолжатся.

В целом, второй срок на посту президента Эрдогана характеризовался напряженностью в отношениях Турции с западными странами. В частности, с 2019 года между США и Турцией наблюдалось охлаждение отношений из-за покупки Анкарой российских зенитных ракет и военной операции Турции в Сирии.

Очередная победа

28 мая Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на президентских выборах набрав во втором туре 52,14% голосов по итогам подсчетов Высшего избирательного совета Турции (ЦИК) 99,43% бюллетеней. Его основной соперник Кемаль Кылычдароглу набрал 47,86%. Итоговые результаты выборов будут опубликованы не ранее 1 июня. При этом, выборы президента прошли в два тура впервые в истории страны. В первом туре, который состоялся 14 мая текущего года ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. В этом году свои кандидатуры на пост главы государства Турции представили четыре кандидата. Это действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оппозиционеры Кемаль Кылычдароглу, Мухаррем Индже и Синан Оган. При этом, социологические опросы, проведенные накануне выборов, прочили победу Кемалю Кылычдароглу. В начале апреля 2023 года аффилированная с оппозицией рейтинговая компания «Gezici» опубликовала данные о том, что К. Кылычдароглу наберет 53,4% голосов избирателей, Р. Эрдоган – 43,2%, М. Индже – 2,1% и С.Оган – 1,3%. По их же прогнозам, в случае перехода выборов во второй тур, кемалист должен был бы получить 55,2%, а действующий президент только 44,8% голосов. В то же время наиболее независимый и объективный центр изучения общественного мнения «MetroPoll» по итогам соцопросов в апреле-мае сообщил, что К.Кылычдароглу получит 42,6% голосов, а Р.Эрдоган – 41,1%, М.Индже – 5% и С.Оган – 2,2%. Впрочем, турецкие политологи высказывали мнение о том, что прогнозы исследовательских компаний касательно победы на президентских выборах Кылычдароглу могут быть ошибочными.

А накануне первого тура, в сложно предсказуемой внутренней политике Турции произошел неожиданный для всех участников электоральной борьбы инцидент. 11 мая М. Индже, выступая перед однопартийцами заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов в угоду спокойствия и благополучия населения страны. С его слов, против него была организована информационная кампания по очернению личности, где озвучены ложные сведения о получении им денежных средств и дорогостоящих подарков. Таким образом, право выхода во второй тур получили кандидат от «Союза народа», действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган (49,52% голосов) и кандидат от «Союза нации», лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу (44,88%). А кандидат от блока «Альянс АТА» Синан Оган, набравший на голосовании 14 мая 5,17% голосов избирателей, призвал сторонников поддержать во втором туре кандидатуру Эрдогана. В результате, 28 мая Эрдоган набрал большинство голосов, оторвавшись от своего соперника на более, чем 2 млн избирателей. В Центральной избирательной комиссии Турции 1 июня огласили окончательные итоги выборов президента страны. «Согласно окончательным итогам второго тура выборов президента, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 52,18% голосов, а Кемаль Кылычдароглу – 47,82%», - сказано в сообщении ЦИК.

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Итоговые результаты подтверждают, что 13-м президентом Турции стал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

По данным СМИ, после публикации официальных итоговых данных выборов, 2 июня в резиденции главы государства будет организована церемония ужина с участием глав иностранных государств. А после вновь переизбранный президент Турции будет приведен к присяге. Но уже сейчас у президента начался напряженный график. Он включает заявления о деятельности на новом сроке, решении экономических проблем, а также формирование кабинета министров нового срока.

Кому важна победа Эрдогана и что ожидать от третьего срока

По мнению экспертов, прежде всего победа действующего президента Турции важна для самой Турции. Люди сделали выбор в пользу стабильности и, как показали эти выборы, большинство поддержали курс развития экономики и активной внешней политики страны. Эрдогана считают крупным мировым лидером и полагают, что с ним можно пройти новые испытания. При этом, факт проведения двух туров президентских выборов стал реальным отражением демократии в обществе.

Число избирателей превысило 60 млн человек, из них 5 млн составили молодые избиратели в возрасте 18 лет. По всей стране было установлено свыше 191 тысяч избирательных урн. Для избирателей, которые по состоянию здоровья не могли прийти на избирательные участки, функционировали «мобильные урны». А среди тех, кто явился лично было немало, которые подошли к этому креативно. По данным мировых СМИ, на избирательных участках были замечены люди в костюмах человека-паука, оленя, а также в одеждах времен Османской империи. Некоторые избиратели приводили на выборы и братьев наших меньших. Некоторые пришли сделать предложение руки и сердца, использовав для этого избирательный бюллетень, а одна из пар пришла отдать свой голос в свадебных одеяниях сразу после регистрации брака.

Голосование для граждан Турции, проживающих за рубежом, завершилось 24 мая. В 73 странах и на КПП проголосовало в целом 3,5 млн избирателей. К слову, по данным местных экспертов, политику правящей ПСР и Р. Эрдогана за рубежом поддерживает большая часть турок. Поэтому их голоса также имели значительный вес. Кроме того, эксперты отметили рекордно высокую явку избирателей в этом году.

Фото: aa.com.tr

Исхода выборов президента Турции ждали во многих странах, в том числе и в Казахстане. Турция является стратегическим партнером Казахстана, братским народом и первой страной, которая признала независимость Казахстана.

Турция действительно является одним из наиболее приоритетных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана. Долгое время фактическое место Турции в торгово-экономических связях Казахстана оставалось за пределами 10-ки основных торговых партнеров, уступая западным сырьевым партнерам Казахстана. С 2010 по 2022 год ситуация поменялась, торгово-экономические связи Казахстана и Турции укрепились в 3,4 раза, достигнув отметки $6,3 млрд (общий внешнеторговый оборот Казахстана за 2022 год составил $134,4 млрд). Основной рост произошел в последние два года, увеличившись с 2020 года практически в два раза. По данным Бюро национальной статистики Казахстана, за январь-март текущего года внешнеторговый оборот между Казахстаном и Турцией составил уже $1,4 млрд (экспорт $955 млн, импорт $530млн).

Турецкие инвестиции в Казахстане в основном представлены в торговом и гостиничном секторах экономики. Причем в гостиничном бизнесе турецкие инвесторы занимают второе место после ОАЭ. С 2005 года по 3 квартал 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан из Турции составил $4,6 млрд. В 2021 году объем ПИИ достиг максимального годового значения – $688,1 млн, а за 3 квартала 2022 года –$ 344,5 млн. По итогам последних встреч правительства наших стран нацелены довести взаимный товарооборот до $10 млрд. В целом, товарооборот между Казахстаном и Турцией вырос в 100 раз за 30 лет.

Казахстан намерен реализовать 31 проект с участием турецких инвесторов на общую сумму более 1 триллиона тенге до 2025 года. В результате более 7,1 тыс. человек будут трудоустроены, объем инвестиций в 31 проект – 1,1 трлн тенге. Среди крупных - открытие предприятия по производству карбоната натрия в Жамбылской области на 200 млрд тенге, строительство многопрофильного медицинского центра на 570 коек в Туркестанской области, завода по производству сахара в Павлодарской области на 134 млрд тенге, больничного комплекса в СКО на 116,5 млрд тенге, а также в Абайском районе планируется строительство хромообогащающего комплекса и завода ферросплавов стоимостью 33,8 млрд. тенге.

По мнению академика Национальной академии наук РК Заремы Шаукеновой, итоги президентских выборов в Турции положительно повлияют на взаимоотношения между Казахстаном и Турцией.

«Безусловно, что смена лидера в государстве в ходе выборов уже само по себе инновационный процесс. Каждый лидер привносит свое видение, реализовывает свои предвыборные обязательства. Вместе с тем основные векторы развития внешней политики, как правило, не меняются радикально. В 2009 году между Казахстаном и Турцией было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве. С 2012 года главы наших государств на регулярной основе встречаются на заседаниях Совета стратегического сотрудничества высшего уровня. Президенты Токаев и Эрдоган в прошлом году в ходе государственных визитов подписали ряд важнейших документов о развитии сотрудничества в различных областях. Спектр развития наших отношений глубокий и он будет продолжен при активном участии вновь избранного президента Турции - дружественной страны для Казахстана», — сказала Зарема Шаукенова.

Эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Жумабек Сарабек также согласен с мнением академика.

«В регионе Центральной Азии — преимущественно в тюркоязычном мире (здесь как раз направление напрямую касается нас), Анкара продолжит наращивать партнерство с четырьмя странами — это Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан. Проект организации тюркоязычных государств, по всей видимости, будет и дальше поддерживаться с Анкарой. В этом отношении Турция может нарастить инвестиции, развивать дальше взаимную торговлю и какие-то проекты в гуманитарной сфере», — отметил Жумабек Сарабек.

В целом, по его словам, победа президента Эрдогана на выборах, означает продолжение динамичной внешней политики Турции. Это будет иметь важное значение сразу для нескольких регионов.

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«…Как мы знаем, именно при нем Турция превратилась в ключевого игрока и региональную державу, которая вовлечена в процессы сразу нескольких регионов. Это Ближний Восток, там Турция пытается восстановить свое влияние. В украинском конфликте Турция также играет уникальную роль, где она может говорить напрямую и с Москвой, и с Киевом. Мне кажется, что в этом плане посредничество Турции сохранится», — заключил эксперт.

В целом, по мнению экспертов, Турция сделала ставку на стабильность, которая будет распространяться и на другие регионы, в том числе и в отношениях с Казахстаном.



