Третий день подряд в России обновляется максимум смертности из-за коронавируса

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 254 против 1 251 днем ранее, до 261 589, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. Таким образом, третий день подряд в стране обновляется максимум по числу умерших из-за коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,83%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 95 смертей, в Санкт-Петербурге - 77, в Краснодарском крае - 69, в Московской области - 58, в Пермском и Ставропольском краях - 43 и 42 соответственно, в Нижегородской области - 41.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 37 156, до 9 257 068. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,4%.

В частности, за сутки было выявлено 2 714 случаев в Санкт-Петербурге, 1 777 - в Московской области, 1 764 - в Самарской области, 903 - в Краснодарском крае, 884 - в Республике Крым.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, сократилось до 1 039 225, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 37 004, до 7 956 254. Это максимум за пандемию, следует из данных штаба. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 4 425 пациентов в Санкт-Петербурге, 2 196 - в Московской области, 1 118 - в Самарской области, 912 - в Краснодарском крае, 892 - в Якутии.