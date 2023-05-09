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    Третий день ЧМ по дзюдо в Дохе не принес медалей Казахстану

    9 Мая 2023, 21:12

    ДОХА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 9 мая, в Дохе (Катар) проходит третий соревновательный день чемпионата мира по дзюдо. Команда Казахстана завершила его досрочно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Дзюдоисты сегодня определят лучших в категориях до 73 килограммов у мужчин и до 57 килограммов у женщин. Казахстанские спортсмены не смогли далеко продвинуться по турнирной сетке.

    В первой схватке проиграл Жансай Смагулов, уступив Махадбеку Махадбекову (Россия). Бахыт Кусакбаева также на старте потерпела поражение от Коны Кристи (Новая Зеландия).

    Данияр Шамшаев свою первую схватку выиграл. Он оказался сильнее Умалта Демиреля (Турция), однако затем проиграл итальянцу Мануэлю Ломбардо.

    Добавим, что пока в активе команды Казахстана нет медалей.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Дзюдо
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