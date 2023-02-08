Третья забастовка против пенсионной реформы прошла во Франции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Десятки тысяч французов вышли на улицы в разных городах страны, чтобы выразить свое недовольство реформой пенсионной системы, предусматривающей повышение минимального пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Это уже третья волна протестов, прокатившаяся по Франции с конца января. Манифестация приурочена к внесению законопроекта в Национальное собрание для дальнейшего рассмотрения и голосования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

«Если только он (Макрон) не стал полностью авторитарным. В демократии на определенном этапе кто-то должен проявить здравомыслие. И это обязательно должен быть он, поскольку он несет ответственность за создание этого конфликта практически на пустом месте», - говорит лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон.

Протесты в первую очередь сказываются на работе общественного транспорта. Несмотря на неудобства, многие пассажиры поддерживают забастовку.

«Мы должны объединиться, так как наблюдаем глобальный кризис. Речь идет не только о Франции, Швейцарии или Германии. Это общемировой кризис. Я бы сказал, что сейчас наступила постковидная эпоха, энергетический кризис. И нам есть что сказать», - делится студент Мохаммед Туальбия.

В связи со школьными каникулами в нескольких регионах Франции протест не смог достичь такого размаха, как два предыдущих, собравших на демонстрации более миллиона человек. Профсоюзы запланировали новый день забастовки на 14 февраля.

Ранее сообщалось, что против пенсионной реформы выступают 76 % жителей Франции. Сотни тысяч людей вышли на улицы: в стране по призыву профсоюзов и левых политических сил 31 января прошла общенациональная забастовка против пенсионной реформы.

Ранее французские профсоюзы анонсировали дату митингов против пенсионной реформы.

О том, что вызвало столь сильное за последние 10 лет возмущение общества, МИА «Казинформ» публиковал материал аналитического обозревателя.



