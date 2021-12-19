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    Третья встреча глав МИД Диалога «Центральная Азия – Индия» прошла в Нью-Дели

    19 Декабря 2021, 17:04

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – В столице Индии г. Нью-Дели по приглашению министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди принял участие в 3-й встрече глав внешнеполитических ведомств Диалога «Центральная Азия – Индия». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В мероприятии также участвовали заместитель председателя Кабинета министров - министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев, министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин, а также министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов.

    В ходе совещания министры иностранных дел обсудили перспективные направления многосторонней кооперации и вопросы повышения эффективности экономического взаимодействия, в том числе во взаимной торговле, инвестиций, промышленности и укреплении транспортной взаимосвязанности с Индией.

    Участники отметили важность совместного реагирования на современные вызовы и угрозы. Проанализированы пути решения экологических проблем в регионе, предотвращения транснациональных угроз, а также укрепления культурного взаимообмена. Особое внимание уделено реализации совместных проектов в центральноазиатском регионе и обозначены приоритетные направления этого Диалога.

    В своем выступлении глава казахстанской делегации отметил важность укрепления взаимодействия между странами, подчеркнул необходимость совершенствования институциональных механизмов этого форума, диверсификации межрегиональной торговли, развития транзитных маршрутов и зеленой энергетики, а также активизации сотрудничества в таких перспективных областях, как финансовые технологии, цифровизация и IT-индустрия.

    По итогам Форума принято Совместное заявление министров иностранных дел Диалога «Центральная Азия – Индия».

    В этот же день глава МИД Казахстана провел двусторонние переговоры с индийским коллегой С.Джайшанкаром, в ходе которых стороны обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки дня, а также наметили пути дальнейшего углубления стратегического партнерства, включая предстоящие мероприятия на высшем и высоком уровнях.

    Также ожидается коллективная встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Центральная Азия МИД РК Индия
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