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    • Третья волна жары началась во Франции и Испании

    4 Августа 2022 14:22

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Франция и Испания переживают третью волну жары этим летом, соседние европейские страны также страдают от высоких температур и отсутствия дождей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Французский телеканал TF1 сообщает, что во Франции минувшая среда стала одной из жарких за время метеорологических наблюдений. Так, в городе Белен-Белье (юго-запад страны) термометр поднялся до 39,6° C. Температура в 38°C была зафиксирована в Тулузе (юг) и Лионе (юго-восток), 36°C в Страсбурге (восток) и 35°C в Париже.

    При этом пик жары все еще прогнозируется в четверг, «сместившись на восток», предупреждает «Météo-France». В связи с этим в 26 департаментах Франции объявлен оранжевый уровень тревоги.

    Третья волна жары также затронула Испанию, где температура в отдельных регионах превысила 40° C. В нескольких южных провинциях термометр поднимался до отметки 43,3 ° C.

    По данным испанских синоптиков, в ночное время температура не опускается ниже 20°C в нескольких районах восточной и южной Испании, вероятно из-за высокой температуры воды Средиземного моря, которая на 3-4°C выше нормы.

    По мнению ученых, увеличение волн тепла является прямым следствием изменения климата, когда выбросы парниковых газов увеличиваются по интенсивности, продолжительности и частоте.

    Кроме того, в других странах наблюдается засушливая погода. Нидерланды объявили официально в среду «нехватку воды» из-за засухи.

    Страна защищена от воды знаменитой системой дамб и каналов, но поскольку около трети ее территории находится ниже уровня моря, она остается особенно уязвимой к изменению климата.

    В Великобритании июль стал самым засушливым с 1935 года. Несколько компаний водоснабжения объявили об ограничениях пользования водой, которые затронули миллионы людей.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    #Испания #Франция #Европа #Мировые новости
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