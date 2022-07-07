Треть казахстанских абитуриентов не смогла преодолеть пороговый балл

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 150 тыс. абитуриентов сдали ЕНТ. Об этом сообщил директор РГКП Национальный центр тестирования Министерства науки и высшего образования РК Руслан Емелбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«154 тыс. абитуриентов сдали ЕНТ 276 тыс. раз с учетом двух попыток, по итогам тестирования пороговый балл, то есть утвержденный 50 баллов набрали более 103 тыс. поступающих, что составляет 67 % от общего числа участников», - сказал Руслан Емелбаев на брифинге в СЦК.

По его словам, данный показатель увеличился на 7 % по сравнению с прошлогодним результатом.

«Пороговый балл не преодолели 51 тыс. тестируемых – это составляет 33 % от их числа. Средний балл ЕНТ в этом году составил 66 баллов, максимальный балл на данный момент составляет 139. Свыше 120 баллов набрали 3 тыс. 179 тестируемых», - добавил спикер.

Как сообщалось ранее, в этом году для удобства абитуриентов впервые запущена SMS-рассылка с напоминанием выбранной даты, времени, места и профильных предметов ЕНТ. SMS-уведомление отправляется самим участникам ЕНТ, а также родителям или законным представителям несовершеннолетних абитуриентов. Для соблюдения академической честности тестовый вариант абитуриентов промаркирован. То есть, у каждого участника ЕНТ свой личный вариант тестов. В случае нарушения правил и попытке выноса тестовых заданий за пределы аудитории Национальный центр тестирования сможет определить нарушителя, результаты которого будут аннулированы.