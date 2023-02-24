Тренд на снижение инфляции пока не сформирован – Нацбанк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка Галымжан Пирматов рассказал о динамике текущей и ожидаемой инфляции, а также о том, что какие факторы создают препятствие к быстрому замедлению инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В январе 2023 года годовая инфляция, как мы и ожидали, продолжила расти и составила 20,7%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который ускорился до 25,7%. Рост цен на непродовольственные товары ускорился до 20,2%, на услуги – до 14,2%. Месячная инфляция продолжила замедляться четвертый месяц подряд, составив в январе текущего года 1,1%. Несмотря на снижение, она все еще формируется выше среднеисторических значений», - сказал на брифинге глава Нацбанка.

По его словам, несмотря на замедление, разные оценки базовой инфляции свидетельствуют о сохранении высокого инфляционного фона в экономике.

«В целом, инфляционные процессы, несмотря на относительную стабилизацию, формируются на высоком уровне из-за устойчивого внутреннего спроса, перестройки логистических и производственных цепочек, стимулирующей фискальной политики, а также высоких и нестабильных инфляционных ожиданий. Инфляционные ожидания в январе после достижения исторического максимума в декабре 2022 года снизились до 17,3%. Оценки свидетельствуют о том, что текущий инфляционный фон продолжает восприниматься населением высоко. Явный тренд на их снижение пока не сформирован. Это создает препятствие к быстрому замедлению инфляции», - пояснил Галымжан Пирматов.

Ранее глава Нацбанка объяснил, почему Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75%.



