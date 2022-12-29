Тренд на развитие облачных решений: в каком направлении развивается Дивизион ИТ в «Казахтелекоме»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дивизион ИТ является функциональным и доходообразующим для АО «Казахтелеком» в части поддержки и обслуживания ИТ инфраструктуры всей компании. В структуре доходов услуги ИКТ приносят маржинальность порядка 40%-50% в зависимости от продаваемых объемов услуг. Компания не отстает от мировых трендов и делает акцент на развитии облачных решений. Подытоживая проделанную работу за уходящий год, генеральный директор Дивизиона ИТ - филиала АО «Казахтелеком» Марат Абдилдабеков в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказал о том, в каком направлении развивается ИТ дивизион, каких международных договоренностей достигла компания и принимаются ли меры для защиты данных на фоне стремительного развития информационных технологий и участившихся кибератак.

- Марат Мухтарович, давайте выделим приоритетные направления в развитии ИТ дивизиона. На чем акцентируете внимание?

- Дивизион ИТ в нашей компании играет ключевую роль и приносит существенные доходы «Казахтелекому», предоставляя клиентам самые современные и необходимые инфокоммуникационные сервисы, такие как аренда виртуальных серверов и виртуальных дата-центров, облачный вебинар, облачная ВКС, Firewall, Anti-DDoS, антивирусные программные обеспечения, а также виртуальный хостинг, доменные имена, интеллектуальная телефония. По данным отчета P&L за прошлый 2021 год рентабельность бизнеса ИТ составила порядка 50%, что является едва ли не самым высоким показателем среди всех услуг нашей компании. Также о состоятельности ИТ направления свидетельствуют такие показатели, как оборачиваемость активов, операционная прибыль и другие. Например, коэффициент оборачиваемости активов ИТ направления превышает более чем на 15% аналогичный показатель по Группе компаний, что характеризует нас как зрелое и эффективное направление.

В Дивизионе ИТ трудится команда высококвалифицированных ИТ специалистов, которые изучили современные тренды ИКТ сферы. Чтобы выстроить слаженную работу, за каждое ключевое направление ИТ отвечают профессионалы своего дела: сферу развития ИКТ продуктов курирует Рустэм Нысанбаев, техническое направление - Андрей Адаменко, развитием корпоративных систем занимается сильная команда под руководством Сергея Ивашова, за цифровизацию и управление большими данными отвечает Куат Сандалов, вопросы информационной безопасности и специальных проектов курирует Виктор Чернооков, вопросы финансового направления - Динара Тураханова, ЕХ направления - Максим Голяков, за вопросы обеспечения организации и поддержки услуг отвечает Адил Карыбаев. В 2022 году подразделения эксплуатации работали сразу по нескольким крупным направлениям. В частности, реализован первый этап проекта модернизации ИТ-инфраструктуры: поставлено новое высокопроизводительное серверное и сетевое оборудование с целью повышения отказоустойчивости и доступности сервисов, обеспечения георезервирования информационных систем компании. В первом полугодии 2023 года планируем перенести на новые площадки наиболее критичные ИТ-системы.

- Какими еще результатами в части развития ИКТ направления Вы можете поделиться?

- В настоящее время «Казахтелеком» поддерживает сеть из 27 дата-центров в крупных городах и областных центрах Республики. Это более 1600 стоек. Доходы от продуктов и проектов, реализованных на базе ЦОД, окупили инвестиции, вложенные в их строительство и развитие, почти в 3 раза. Доля доходов от ИКТ услуг и проектов на базе ЦОД составляет уже 10% в доходах компании и эта цифра постоянно растет. Средний темп роста доходов за последние 5 лет составил порядка 30%, что соответствует рыночным темпам роста как в пределах Казахстана, так и мировых тенденций. Но мы не стоим на месте. Как ИТ Дивизион наметили себе план развития по трем основным направлениям. Первое - расширение ресурсов ЦОД, а именно, введение новых мощностей в ЦОДах городов Алматы и Акколь. Второе - развитие облачных сервисов и расширение их ассортимента, в том числе, в партнерстве с облачными провайдерами. Третье - выход на массовый рынок среднего и малого бизнеса и связанное с этим развитие self-services с реализацией полного цифрового клиентского пути и обеспечения максимально простого, быстрого и доступного подключения услуг.

- Также известно, что «Казахтелеком» активно развивает рынок облачных технологий. На какие услуги имеется наибольший спрос?

- Сегодня ассортимент облачных сервисов не такой разнообразный, как нам бы хотелось. Именно поэтому для нас это перспективное и целевое направление. Тем более спрос, который показывает, как мировой, так и казахстанский рынок, постоянно развивается. Сегодня мы активно представляем IaaS решения, например, услуги «Виртуальный дата центр» с резервированием данных, «Виртуальный хостинг» и «Виртуальный выделенный сервер» с выделением доменного имени второго и третьего уровня, а также некоторые SaaS решения такие как Anti-DDoS, Firewall, Облачный вебинар, Облачная видеоконференция, Электронный документооборот и другие. Кроме того, на базе ЦОД реализованы такие проекты как «Облачное видеонаблюдение», «Маркировка товаров», «Интеллектуальные услуги», услуги «Оператора фискальных данных» и многие другие.

Мы видим, что наибольший спрос наблюдается на инфраструктурные решения, что составляет +25% по сравнению к прошлому году, а также на услуги безопасности, где спрос по сравнению с прошлым годом вырос на +10%. В период пандемии бизнес оценил перспективность цифровых решений, поэтому потребность будет только расти, что прогнозируют и глобальные консультанты. В то же время обеспечение безопасности бизнеса является приоритетом, рейтинг которого растет с каждым годом. Поэтому «Казахтелеком» планирует развиваться в облачных сервисах, но не ограничивая себя только этими направлениями.

- Какие облачные решения для бизнеса и государства вы предоставляете?

- На базе центров обработки данных «Казахтелеком» развивает инфраструктурные решения и проекты, которые подходят как для бизнеса, так и для государства. К примеру, у нас есть такие услуги как: хранение, резервирование данных, размещение серверного оборудования, обеспечение безопасности передачи данных, проведение видеоконференций с хранением данных внутри Республики Казахстан, инфраструктура для облачного видеонаблюдения, smart city и многое другое.

Нужно отметить, что развивая сеть дата центров как инфраструктуру для многих частных и государственных проектов, «Казахтелеком» участвует в государственной программе «Цифровой Казахстан» и развитии страны в целом.

- В июле этого года «Казахтелеком» подписал меморандум о сотрудничестве с ООО «ИТ-ГРАД 1 Клауд». Какие совместные договоренности на сегодня уже достигнуты?

- «Казахтелеком» совместно с ООО «ИТ Град 1 Клауд» запускает реализацию облачных сервисов. Так, на ismet.kz открылась новая страница «Облачные решения», где представлены облачные сервисы ООО «ИТ Град 1 Клауд». В настоящее время прорабатываются другие, более углубленные этапы сотрудничества. Сейчас рынок диктует свои требования и показывает высокую потребность в масштабируемых ресурсах для более быстрого перехода к цифровым форматам, оперативным решениям и большим ресурсным мощностям. Для «Казахтелеком» ООО «ИТ-ГРАД 1 Клауд» выступает источником компетенций и готовых решений по облачным сервисам, являясь одним из лидеров развития облачных технологий в России. Мы уверены, что данное сотрудничество даст новый импульс для расширения линейки облачных сервисов и цифровых проектов, которые позволят клиентам «Казахтелеком» повысить производительность и эффективность работы, расширить ее возможности и безопасность.

- Какие услуги оказываются на базе ЦОД? Увеличивается ли спрос на услуги коммерческих дата-центров?

- На базе ЦОД мы предоставляем различные проекты «Казахтелеком» в том числе и классические инфраструктурные услуги. Из классических услуг можно выделить размещение серверного оборудования. Эта услуга остается актуальной и сегодня, хотя спрос на облачные решение растет параллельно. Поэтому в планах компании развивать мощности ЦОД с учетом задействования под облачные проекты 50% новых ресурсов. Так, в первом квартале следующего года мы планируем ввести два новых модуля ЦОДа в Алматы, а также добавить новую гермозону в ЦОД города Акколь. Также прорабатывается вопрос по строительству нового ЦОД уровня TIER III в Астане, так как в столице сейчас наиболее высокий спрос на услуги дата-центров.

- «Казахтелеком» последние несколько лет в основном инвестирует в развитие коммерческой ИТ инфраструктуры. А каково состояние собственной корпоративной инфраструктуры?

- Да, действительно, «Казахтелеком» в последние годы активно инвестирует в развитие коммерческой инфраструктуры в масштабах всей страны, и это касается как инфраструктуры для организации широкополосного интернета, так и сети дата центров. Однако, мы также, как ИТ подразделение, инициировали трехлетний проект по качественной глобальной модернизации корпоративной инфраструктуры и первый этап модернизации завершили в текущем году. Проект по модернизации затронул три основные направления: это инженерная инфраструктура центров обработки данных, где размещены наши корпоративные информационные системы, республиканская корпоративная сеть передачи данных, и вычислительные виртуальные платформы.

В рамках реализации первого этапа мы полностью обновили системы кондиционирования и бесперебойного питания в ЦОД города Астаны, провели замену основных узлов корпоративной сети во всех регионах страны, модернизировали устаревшее серверное оборудование на виртуальных вычислительных площадках в Алматы и Павлодаре, также реализовали первый для компании проект по георезервированию высококритичных информационных систем, которые участвуют в процессах взаимодействия с клиентом. Георезерв построен на базе двух центров обработки данных в Астане и Акколе с применением технологии метрокластер. К 2024 году мы планируем завершить глобальную модернизацию и ИТ инфраструктура будет полностью соответствовать ожиданиям бизнеса в части отказоустойчивости, надежности, производительности и скорости реакции на изменения бизнес требований. Кроме того, уже в следующем году мы планируем пройти международную сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO/IEC 20000. Это первый международный стандарт по управлению качеством ИТ-услуг. На сегодня у нас уже разработана и утверждена нормативная документация, внедрены все предписанные стандартом процессы, наши сотрудники прошли необходимое обучение, подготовлена аудиторская группа.

- Ранее вы сообщали о том, что полностью переходите на микросервисную архитектуру. Действительно ли она удобна для компании?

- Основным преимуществом перехода на микросервисную архитектуру является возможность ИТ-компонентов адаптироваться под изменения бизнес-правил. Благодаря микросервисной архитектуре мы получаем легко масштабируемые, гибкие и кроссплатформенные приложения, которые оперативно можно изменить под любые задачи пользователей, при этом контакт с другими микросервисами происходит через открытые API. Одним словом, мы строим новую архитектуру, ориентированную на максимальную открытость для внешней среды, которая будет позволять не только нам быстро запускать новые сервисы и услуги, а также предоставлять возможность нашим партнерам подключаться к ней, чтобы предоставлять уже совместно с «Казахтелекомом» разнообразные сервисы и услуги.

В текущем году мы проделали большую работу по переводу функционала с монолитных решений на микросервисную архитектуру. На сегодня уже основная часть таких монолитных систем как Siebel CRM, Oracle ASAP, часть модулей BMC Remedy и Amdocs, Система управления персоналом, корпративные порталы telecom.kz и ismet.kz уже переведены на микросервисы. Кроме того, сейчас мы находимся на стадии завершения и внедрения единой экосистемы для всех наших сотрудников. Данную разработку мы реализуем благодаря технологии Single Sign-On, и она будет являться для всех микросервисов единым интерфейсом.

- Какие риски могут возникнуть при переходе на микросервисную архитектуру? Или рисков не существует?

- Как таковых рисков нет, но есть основные критерии. Для микросервисов таким критерием является сеть передачи данных, так как согласно стандарту TM Forum, при проектировании мы делим микросервисы по предметным областям: управление клиентом, управление заказом, управление ресурсными заказами и так далее. Для взаимодействия всех этих компонентов требуется надежная и высокоскоростная сеть. Что касается нашей компании, то на платформе управления микросервисами мы используем современные коммутаторы с интерфейсами 10/25G и большим буфером, что обеспечивает высокую скорость и низкую задержку.

- А как «Казахтелеком» работает с большими данными?

- В 2018 году мы внедрили программно-аппаратный комплекс Big Data. На сегодня уже успешно реализованы более 30 различных кейсов с применением аналитики больших данных, в их числе проекты Next Product to Buy и Churn Prediction. Одним из реализованных проектов этого года стал проект по обеспечению бесперебойной работы оборудования ЦОД с использованием алгоритмов машинного обучения, основанный на решении XGBoost regressor. В рамках проекта мы прогнозируем критические значения показателей работы оборудования для проактивного реагирования на возможные инциденты. Для прогноза используются исторические данные по различным параметрам хостов. В результате работы модели мы получаем недельный прогноз с возможными критическими триггерами. Благодаря этому решению компания планирует сократить время простоя наиболее значимого оборудования до 10%, для обеспечения бесперебойного предоставления услуг связи. Также в рамках данного проекта мы анализируем, насколько нормативы соответствуют тому, что реально происходит, и в целом можем прогнозировать, каким образом оборудование будет работать при определенных нагрузках. Хотел бы отметить, что Председатель Правления и топ-менеджмент компании сейчас активно поддерживают развитие Big Data направления и, самое главное, инвестирует в него. На следующий год мы планируем внедрить уже практики и инструменты Data Governance и self-сервис аналитику.

- В сентябре «Казахтелеком» провел технические работы после DDоS-атаки на ряд казахстанских сайтов. Как, по вашему мнению, можно противостоять угрозам?

- Инструменты для кибератак развиваются в геометрической прогрессии, и мы, как крупная компания не можем себе позволить отставать от развития по защите. Поэтому работа по усовершенствованию средств защит, повышению знаний специалистов, расширению штата сотрудников проводится регулярно. DDoS-атаки лишь один из инструментов злоумышленников, который мы отражаем. Сейчас мы запланировали увеличение имеющихся мощностей в компании по защите от DDoS-атак. Что касается наших клиентов, то мы предоставляем для них комплекс услуг по обеспечению кибербезопасности, среди них такие услуги как AntiDDoS, Антивирус, Firewall и родительский контроль. Данные услуги ориентированы как на корпоративных клиентов, так и на В2С-сегмент. В перспективе мы будем развивать данные услуги новыми возможностями, соответствующие требованиям информбезопасности.

- Говоря о внедрении информационных технологий, не следует забывать об информационной безопасности…

- Безусловно. Сегодня многие компании все чаще используют мобильные приложения и облачные сервисы как часть своих бизнес-процессов. Поэтому, классическая защита инфраструктуры, состоящая из «защиты периметра» и тщательной проверки всех, кто пытается подключиться к ресурсам компании извне, сейчас неэффективна. Попадая внутрь периметра, где уже действует определенная доверенная зона, они несут за собой значительные угрозы. Если учитывать, что у многих компаний на рынке, часть корпоративных ресурсов расположены за пределами их организации, то соответственно, спрятать их за одной большой стеной практически невозможно. А вот проникнуть внутрь доверенной зоны и беспрепятственно перемещаться по ней с каждым разом становится значительно проще. Поэтому, сейчас для защиты от современных киберугроз многие компании переходят на альтернативный вариант «защиты периметра» - это концепция «нулевого доверия» или Zero Trust, когда корпоративные ресурсы компании не имеют разделения на внешние и внутренние, а пользователи или устройства, при каждой конкретной сессии с корпоративными ресурсами компании должны пройти процедуру аутентификации и подтвердить свое право на доступ к тем или иным данным.

Сегодня в «Казахтелекоме» для обеспечения полноценной работы информбезопасности мы применяем системный подход. Одно из важных условий для нас — это, конечно же, круглосуточный контроль данных на всех этапах их жизненного цикла, то есть с момента их поступления в инфраструктуру компании и до потери актуальности либо безвозвратного удаления. Мы активно используем известные классические и общие методы обеспечения информационной безопасности. Наши внутренние системы защищены такими решениями, как безопасный удаленный доступ к информационным ресурсам, безопасное использование интернета, контроль привилегированных пользователей РАМ, сканеры уязвимостей и другие. В целом, на сегодня мы умеем противостоять внешним угрозам, но нам есть куда развиваться. Поэтому курс взят на концепцию Zero Trust, которую мы планируем внедрить уже в конце следующего года.

- Позволит ли на самом деле Zero Trust уменьшить количество угроз или кибератак?

- Однозначно внедрение концепции Zero Trust позволит значительно сократить риски кибератак. Помимо сегментации сети и невозможности горизонтального перемещения в инфраструктуре, планируется внедрение сопутствующих решений для усиления защиты от киберугроз. Сегодня работы по внедрению концепции Zero Trust у нас идут полным ходом. В настоящее время мы разработали стратегию по информационной безопасности, на заседании Архитектурного комитета утвердили архитектуру ИБ «Казахтелекома» на основе концепции «нулевого доверия». Также у нас разработан и утвержден бизнес-план по модернизации средств защиты информационной безопасности на 2023-2025 годы, а вместе с ним и ряд нормативно-регламентирующих документов по ИБ в компании. Полное внедрение концепции запланировано на конец следующего года. По итогам, полного внедрения, мы планируем пройти международную сертификацию ISO 27001 на соответствие требованиям к системе менеджмента информационной безопасности.

- В начале интервью вы говорили, что Дивизион ИТ обслуживает ИТ инфраструктуру всей компании, монетизируется ли каким-нибудь образом данная деятельность?

- В определенной степени. На сегодняшний день компания развивается в сторону трансфертного ценообразования. Так, каталог внутренних сервисов Дивизиона ИТ насчитывает более 50 видов услуг, в том числе услуги администрирования и поддержки различных информационных систем, используемых другими подразделениями компании. Практика трансфертного ценообразования позволяет выявить стоимость потребления внутренних услуг для филиалов в рамках периметра нашей компании, что позволяет оценить эффективность самих бизнес-процессов и эффективность использования ресурсов.

Каталог внутренних сервисов мы формируем в соответствии с последними трендами развития информационных технологий в телекоммуникационной отрасли. Например, при структуризации каталога трансфертных услуг мы опираемся на карту eTom, структурную модель бизнес-процессов управления производством в телеком компаниях, разработанную ассоциацией TM Forum.

-Подытоживая наше интервью, давайте поговорим о роли HR в ИТ. Как изменились ваши подходы, как проходит поиск ИТ-специалистов?

- Мы отказались от понятия HR и отношения к людям как к человеческим ресурсам. Исследования мировых консалтинговых агентств доказали, что инвестиции в опыт работника приносят большую отдачу, повышение производительности, лучшее обслуживание клиентов, меньше сбоев. Поэтому, основным приоритетом для нас сегодня является Employee Experience, опыт и комфорт работников на рабочих местах. Мы постоянно изучаем международные практики передовых компаний, совершенствуем систему обучения и развития персонала, создаем условия для личностного и профессионального развития, полноценные условия для работы и отдыха, предоставляем сотрудникам социальный пакет. Мы делаем все, чтобы растить свои кадры, всячески мотивируем коллег, умеем удерживать сильных сотрудников. Однако, понимая, что ИТ-специалисты сегодня на рынке очень востребованы, мы видим, кадровый дефицит наблюдается не только в Казахстане, но и во всём мире, поэтому мы решили пересмотреть свои подходы в данном направлении. В конце этого года мы разработали стратегию развития EX подразделения дивизиона ИТ на 2023-2024 годы. В рамках стратегии, ЕХ направление нашего дивизиона будет выступать своего рода мостиком между бизнесом и людьми, оно будет помогать всем нам работать в синергии и в комфорте. Основное направление, на которое мы будем делать упор - это работа и привлечение молодых талантов, а также сотрудничество с лучшими вузами страны, такими как Astana IT University, De Montfort University Kazakhstan, МУИТ и другие.

Студенты будут не просто проходить стажировку в нашей компании, но и дополнительно обучаться новым технологиям, решениям и программам. Отмечу, что самые лучшие студенты, стремящиеся к профессиональному развитию по итогам участия в проектах, получат предложения присоединяться к команде дивизиона ИТ. К примеру, сейчас мы запустили онлайн стажировку Telecom Data Factory для студентов 3-4 курсов, магистрантов и выпускников технических специальностей по всему Казахстану. За неделю более 150 студентов уже подали заявки на участие в проекте.

Кроме того, после ограничений, связанных с COVID-19, активно стал развиваться формат работы в режиме Home office. Мы рассматриваем это как возможность для расширения географии привлечения экспертов в сфере ИТ. В рамках стратегии мы планируем организовывать рабочие пространства в формате «гибкого офиса», где основная площадь будет отведена под open spase решения. Не менее важное направление это и цифровизация сервисов ЕХ. Цифровая трансформация будет включать полную автоматизацию функций и процессов ЕХ - цифровые сервисы, системы аналитики и коммуникаций, а также взаимосвязь процессов управления расходами на оплату труда​, внедрение гибкой модели управления ФОТ, ориентированной на СНР. Для повышения производительности труда, будет внедрен анализ данных ЕХ и внедрение профилей эффективности работников. Сегодня, быть просто телекоммуникационной компанией уже нельзя, мы это понимаем и становимся современной, продуктовой ИТ компанией и дивизионом, привлекательной как для сотрудников, так и потенциальных кандидатов.

- Спасибо за беседу!



