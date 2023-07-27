Трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сейчас ребенок находится в реанимации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в Атырауской областной детской больнице, несчастный случай произошел 25 июля в микрорайоне Береке. Трехлетний мальчик по неосторожности выпал из окна со второго этажа девятиэтажного дома.

В областную детскую больницу ребенок поступил с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма». Сейчас он находится в реанимации, получает все необходимое лечение.

В регионе с начала года зарегистрировано 34 случая падения несовершеннолетних детей из окон и балконов многоэтажек.

Ранее медики рассказали о состоянии сбитого на самокате в Атырау ребенка.