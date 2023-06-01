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    Трехлетний малыш погиб в результате ножевых ранений в Сиднее

    1 Июня 2023, 10:43

    СИДНЕЙ. КАЗИНФОРМ - Трехлетний малыш погиб в результате ножевых ранений в городе Сиднее, Австралия. По словам полиции, мать мальчика умерла несколько лет назад, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Daily Mail.

    Тело малыша обнаружили в квартире в районе Ривервуд, на юго-западе Сиднея, рядом с его отцом. У мужчины тоже были ножевые ранения, которые, возможно, он нанес себе сам.

    Службы экстренной помощи были вызваны к месту происшествия в 16:00 в среду.

    В полиции считают, что мужчина предположительно зарезал своего сына, прежде чем нанести увечье себе.

    Врачи провели ему экстренную операцию. На данный момент мужчина в стабильном состоянии находится под охраной полиции.

    По данным полиции, мать маленького мальчика умерла несколько лет назад, а трехлетний ребенок, как полагают, жил со своим отцом.

    Детективы будут расследовать нападение на ребенка как инцидент, связанный с домашним насилием.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Мировые новости Австралия
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