Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Трехлетний мальчик упал в септик в Уральске

    16 Мая 2021, 12:40

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В городе Уральске 3-летний мальчик упал в септик, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области, инцидент произошел 15 мая в городе Уральске, по улице Вольной, 4. В 21:00 часов поступило сообщение о том, что ребенок 2018 года рождения, оставшись без присмотра родителей, упал в открытый септик со сточными водами глубиной 3 метра.

    Вытащить ребенка из септика помогли соседи.

    Пострадавший ребенок был доставлен в больницу с диагнозом «механическая асфиксия» из-за попадания жидкости в дыхательные пути.

    В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

    Автор:

    Багдат Хасенова

    Западно-Казахстанская область Происшествия Общество МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Лучшие мобилографы Казахстана пройдут стажировку в New York Film Academy
    Столичные пожарные продолжают тушение сухостоя на Коргалжынском шоссе
    Все виды услуг по линии недвижимости и земельного кадастра будут недоступны казахстанцам
    Подросток утонул в Мангистауской области во время отдыха с одноклассниками
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске