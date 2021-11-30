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    Трех школьниц сбили в Талгаре: в каком они состоянии

    30 Ноября 2021, 16:47

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о состоянии школьниц, сбитых на пешеходном переходе в Талгаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщается, что всех пострадавших школьниц доставили 29 ноября в Алматинскую региональную детскую клиническую больницу.

    «После осмотра нашими специалистами у всех трех девочек диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У самой младшей из них также имеется ушибленная рана лобной области. Родители двух из них отказались от госпитализации. Врачи их отправили на амбулаторное лечение. Третью, с учетом серьезного ушиба коленного сустава, помимо уже обозначенных травм, госпитализировали в травматологическое отделение. Ее состояние оценивается пока как средней тяжести», - ответили в управлении здравоохранения.

    Напомним, школьницы были сбиты водителем легковушки на пешеходном переходе в городе Талгаре Алматинской области. Пострадали ученицы средней школы №6 имени Ж. Жабаева: две семиклассницы и одна третьеклассница.

    Водитель, 47-летняя женщина, в момент наезда была трезва.

    Идет расследование по статье 610, часть 2 КОАП РК, то есть ДТП, повлекшее вред здоровью.

    Автомашина водворена на спецстоянку.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область ДТП Происшествия
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