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    Трех мужчин спасли на Капшагайском водохранилище

    2 Июля 2022, 15:08

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Всех мужчин спасатели эвакуировали на берег. Они в медицинской помощи не нуждались, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «1 июля в 18:55 при патрулировании городского пляжа №6 на Капшагайском водохранилище на расстоянии 250 метров от берега спасли мужчину 1997 года рождения, которого унесло на надувном матрасе от берега.

    В 19:00 на городском пляже №7 на расстоянии 400 метров от берега спасатели нашли еще двоих мужчин 2000 и 1998 годов рождения. У них в воде свело судорогой ногу, один из них не рассчитал свои силы, запаниковал и начал тонуть», - проинформировали в пресс-службе ДЧС области.

    Всех мужчин спасатели эвакуировали на берег. С ними провели разъяснительную беседу о правилах безопасности на воде и о последствиях нахождения в воде без спасательного жилета.

    Ранее сообщалось, что в Капшагайском водохранилище за один день утонули двое детей и двое взрослых.

    Кадр из видео

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматинская область Видео Регионы Казахстана МЧС ДЧС Капчагай Спасение
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