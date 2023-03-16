Трех человек спасли с затопленной окраины в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Спасатели доставили их на лодке в безопасное место, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

В Актобе 15 марта поступила информация о том, что в крестьянском хозяйстве «Спарта» Саралжынского сельского округа три человека оказались на затопленной окраине. Спасатели доставили их на лодке в безопасное место.

Как сообщили в ведомстве, в этот же день в доме по улице Жайык Алматинского района женщине 1938 года рождения потребовалась медицинская помощь, но из-за интенсивного таяния снега дорогу в село размыло. Спасатели смогли передать ее медикам.





Напомним, из-за паводков в ЗКО и Актюбинской области подтоплен 51 дом. Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов пообещал оказать помощь каждой пострадавшей от паводка семье.

Фото: пресс-служба МЧС РК



