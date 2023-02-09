Трех человек пытаются освободить из-под завалов казахстанские спасатели в Газиантепе

ГАЗИАНТЕП. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спасатели продолжают поисково-спасательные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спасателей, именно в этом месте под завалами находятся 3 человека. Они отвечают на оклики специалистов и просят пить. Наши медики пытались протянуть им воду капельницей. Пострадавшие находятся под завалами более 72 часов.

Напомним, 42 казахстанца, 22 гражданина Кыргызстана эвакуировали из Газиантепа спецбортом.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 12 тысяч 391 человека.

Кадр из видео / t.me/kazinform_news



