Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Трех человек пытаются освободить из-под завалов казахстанские спасатели в Газиантепе

    9 Февраля 2023, 08:40

    ГАЗИАНТЕП. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спасатели продолжают поисково-спасательные работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спасателей, именно в этом месте под завалами находятся 3 человека. Они отвечают на оклики специалистов и просят пить. Наши медики пытались протянуть им воду капельницей. Пострадавшие находятся под завалами более 72 часов.

    Напомним, 42 казахстанца, 22 гражданина Кыргызстана эвакуировали из Газиантепа спецбортом.

    Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 12 тысяч 391 человека.

    Кадр из видео / t.me/kazinform_news

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    Происшествия Турция Видео МЧС Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выпавший из окна в момент землетрясения телефон помог спасти 4 человек в Турции
    В Шымкенте 173 сотрудника МЧС откачивали воду после сильного дождя
    В Турции спасли мужчину из-под завалов спустя 278 часов после землетрясения
    Число жертв схода лавин в Таджикистане возросло до 18
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    3 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Почти 33 млрд тенге получили поликлиники Карагандинской области
    Новости партнеров