Требования к школьной форме в новом учебном году остаются прежними

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Требования к школьной форме в предстоящем учебном году остаются прежними. Действуют те же законодательные нормы, что и в прошлом году. То есть школьники могут беспрепятственно приходить в школу в той форме, которую приобрели или подготовили ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства просвещения РК.

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, со стороны родителей поступают жалобы на то, что в некоторых школах требования к школьной форме, т.е. требования по цвету, дизайну одежды, подгоняют под конкретных поставщиков или производителей.

В связи с этим в некоторых регионах управлениями образования по согласованию с родительской общественностью и попечительскими советами были приняты решения о вводе единого цвета на территории области для того, чтобы каждая школа не устанавливала собственные требования, ограничивая тем самым выбор родителей.

«При этом обращаем внимание родителей на то, что сами требования не изменились. Например, если учащийся желает прийти в школу в уже купленной форме или в форме, доставшейся от братьев или сестер, которые ранее были утверждены попечительским советом этой школы, они смогут приходить в имеющейся школьной форме. После обращений родителей несколько управлений образования вместе с попечительскими советами приняли решение об определении единого цвета школьной формы по региону. Кстати, практически все выбрали темно-синий цвет. Но еще раз отмечаем: это не ограничивает детей, и они могут приходить в той школьной форме, которая у них уже имеется», - сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.

В министерстве также дали пояснение касательно определения единого цвета школьной формы по региону.

«Это позволит минимизировать риски подведения требований под конкретных поставщиков и даст возможность приобретать форму, имеющуюся в свободном доступе (на рынке или в магазине). Также отмечу, что перед учебным годом 418 тыс. детей из семей, которые получают адресную социальную помощь, или у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и семьям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации, будет оказана помощь из фонда «Всеобуч» для приобретения школьной формы и канцелярских товаров», – отметила Гульмира Каримова.



