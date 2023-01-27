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    Требование о включении женщин, молодежи и инвалидов в партийные списки впервые применяется в РК

    27 Января 2023, 17:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров напомнил об изменениях в законодательство в части выдвижения от политических партий кандидатов в депутаты в Мажилис Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он отметил, что в Казахстане при утверждении партийных списков кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента РК обязательно включение в них представителей трех категорий: женщин, молодежи и лиц с инвалидностью. По совокупности их количество должно быть не менее 30%.

    «Это требование впервые будет применено в текущей кампании. То есть в партийном списке количество женщин, молодежи и лиц с инвалидностью по совокупности должно составлять не менее 30%. Эта норма действует и при распределении депутатских мандатов. Количество представителей трех категорий по совокупности должно составлять не менее 30% от общего количества полученных партиями депутатских мандатов», - пояснил Нурлан Абдиров.

    Выборы депутатов Мажилиса в Казахстане состоятся 19 марта. На эту же дату запланированы выборы депутатов маслихатов.

    Все зарегистрированные политические партии страны были допущены к участию во внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК.

    Автор:

    Анеля Касымова

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