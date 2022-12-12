Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Травматологи Алматы провели сложную микрохирургическую операцию

    12 Декабря 2022, 17:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На базе городской клинической больницы № 4 Алматы врачами травматологами-ортопедами совместно с коллегой из Москвы Игорем Голубевым была проведена сложная микрохирургическая операция по восстановлению работы кисти левой руки мужчине, который получил травму в результате перелома кости кисти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления общественного здоровья, пациент не обращался в больницу за медицинской помощью, в результате кости неправильно срослись, что повлекло за собой череду дефектов: кисть не сгибалась и не разгибалась

    «В результате травмы неправильно сросся пятый палец на уровне основания проксимальной фаланги и развились деформации: кроме искривления пальца нарушилось сгибание и разгибание. В силу того, что нарушилось взаимоотношение сухожилий: какие-то сухожилия укоротились, какие-то растянулись, палец не мог работать нормально. Мы сделали остеотомию, исправили палец, натянули сухожилия. За счет исправления оси пальца потребовалась дополнительная кость, мы взяли ее у пациента из лучевой кости заполнили образовавшийся дефект, закрепили все спицами», - приводит слова травматолога-ортопеда ГКБ № 4 Галыма Базаркулова пресс-служба УОЗ.

    В Алматы оказывают травматологическую помощь шесть стационаров: это ГКБ № 4, ГКБ № 7, ГБСНП, ЦКГБ, ЦДНМП и ДГКБ № 2. С начала года в клиниках города пролечились более 17 тысяч человек с травмами.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как Алматы возвращают статус «города-сада»
    Положение в городе улучшается, но работы еще много – Президент РК об Алматы
    Инфляция в Алматы в 2023 году будет в коридоре 10-12% - Ерболат Досаев
    На месте разрушенного здания телеканала «Казахстан» в Алматы построят медиацентр
    Популярное
    1 Тонну огурцов в день собирает предприниматель из Карагандинской области
    2 Тяжеловес из Казахстана нокаутом в первом раунде дебютировал в профи
    3 Жанкош Тураров нокаутировал испанца в Алматы и завоевал титул IBO
    4 Многоквартирный дом остался без тепла в Астане
    5 Казахстанец Давид Чарлин выступил на Junior Eurovision-2022 в Ереване
    Новости партнеров