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    Трассы закрывают в Костанайской области из-за непогоды

    27 Февраля 2023, 21:25

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области вводится ограничение на трассах для пассажирских и грузовых видов транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

    По Костанайской области 27 февраля с 20:40 часов в связи с ухудшением погодных условий (усиление ветра, метель, выпадение осадков в виде дождя, гололед) введено ограничение для грузовых и пассажирских видов транспортных средств на следующих участках автодорог республиканского значения:

    - М-36 «Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы» км 555-686 (от города Тобыл до поселка Сарыколь);

    - А-21 «Мамлютка-Костанай» км 250-404 (от поселка Узунколь до города Тобыл)».

    Также ограничено движение на трассе Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» с 7-108 км ( от города Тобыл до поселка Аулиеколь), на трассе А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км 386-503 (от поселка Денисовка до Рудный).

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Транспорт Дороги Костанай
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