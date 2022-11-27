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      Акмолинская область

    Трассы в трех областях Казахстана закрыты для общественного и грузового транспорта

    27 Ноября 2022, 01:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях закрыты республиканские трассы по всем направлениям для общественного и грузового транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на национального оператора «Казавтожол».

    В Карагандинской области с 22:00 часов 26.11.2022 г. в связи с резким понижением температуры воздуха введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта на автомобильных дорогах республиканского значения по всем направлениям.

    В Павлодарской области с 22:00 часов 26.11.2022 г. в связи с резким понижением температуры воздуха введено ограничение движения для общественного и грузового транспорта на автомобильных дорогах республиканского значения по всем направлениям.

    Также ранее сообщалось, что из-за непогоды для общественных и дизельных автотранспортных средства закрыты все трассы республиканского значения Акмолинской области.

    Работает круглосуточный call-центр по короткому номеру 1403.



    Акмолинская область Карагандинская область Павлодарская область Транспорт Дороги
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