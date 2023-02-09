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    Трассы в Костанайской и Жетысуской областях закрыты для всех видов транспорта из-за погоды

    9 Февраля 2023, 00:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Об ограничении движения для всех видов автотранспорта из-за ухудшения погоды в двух областях Казахстана сообщила пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол», передает МИА «Казинформ».

    Из-за погодных условий ограничено движение в Жетысуской области.

    «В Жетысуской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Ушарал-Достык км 84-180, это участок от станции Коктума до станции Достык», - говорится в публикации пресс-службы «КазАвтоЖола» в Telegram-канале.

    Также движение ограничено в Костанайской области.

    «В Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий (туман, ограничение видимости), введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

    - Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай км 444-503, участок город Рудный-поселок Лисаковск;

    - Костанай-Аулиеколь-Сурган км 7-108, участок город Тобыл-поселок Аулиеколь;

    - Екатеринбург-Алматы км 468-539, участок город Костанай-поселок Федоровка;

    - Костанай-Мамлютка км 333-406, участок поселок Боровское-город Тобыл», - сообщила пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Транспорт Дороги Погода Жетысуская область
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