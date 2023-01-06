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    Трассу закрыли в Костанайской области из-за ухудшения погоды

    6 Января 2023, 10:29

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На дежурстве находятся 16 единиц техники и 16 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 10:00 в связи с ухудшением погодных условий, усилением ветра, метели и ограниченной видимостью принято решение о закрытии автомобильной дороги республиканского значения для всех видов автотранспорта на участке автодороги А-16 Жезказган - Петропавловск 252-340 км (от границы Улытауской области - до города Аркалык)», - сообщили в ДЧС Костанайской области.

    Ранее сообщалось, что из-за буранов отсутствуют подъездные пути к 82 населенным пунктам в 13 районах области.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Транспорт Регионы Дороги Костанай
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