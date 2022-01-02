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    Трассу республиканского значения закрыли в ЗКО из-за метели

    2 Января 2022, 09:04

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Движение на участке дороги республиканского значения «Самара – Шымкент» закрыто из-за погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

    В «КазАвтоЖол» сообщили, что в связи с непогодой с 1 января с 20:30 закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке дороги республиканского значения «Самара – Шымкент» между посёлками Подстепное и Жымпиты.

    На участке метель, видимость ограничена.

    Напомним, в семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Западно-Казахстанская область Транспорт Регионы Казахстана Дороги Погода
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