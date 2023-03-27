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    Транзитные грузовые потоки из КНР в ЦА переориентируют на станцию Алтынколь

    27 Марта 2023, 18:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На очередном совещании Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) в Варшаве Китай проинформировал о ходе строительства второй линии на участке Цзинхэ -Алашанькоу, казахстанская сторона - о строительстве вторых путей участка Достык – Мойынты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

    На встрече члены ОСЖД согласовали с 1 апреля т.г. временное приостановление движения транзита грузов из Китая в страны Центральной Азии (ЦА) и обратно через Достык - Алашанькоу при наличии альтернативного маршрута через пункт Алтынколь - Хоргос.

    Через переход Алтынколь - Хоргос перевозка груза из КНР в ЦА короче на 500 км и дешевле на 10–15%, чем через стык Достык - Алашанькоу. Сегодня доля перевозок по стыку Достык - Алашанькоу в общем объеме в ЦА не превышает 20%.

    Станции Алтынколь и Хоргос имеют современную инфраструктуру и терминальные возможности для приёма и передачи грузов.

    ОСЖД (Организация сотрудничества железных дорог) выполняет роль ведущей железнодорожной организации в Европе и Азии и объединяет 30 стран. Штаб-квартира ОСЖД находится в Варшаве (Польша).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    КТЖ Экономика Китай
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