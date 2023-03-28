Транзит нефти из Казахстана через Баку в апреле увеличится многократно

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Суммарный объем транзита казахстанской нефти по маршруту нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) составит в марте порядка 27 тысяч тонн, но с апреля ожидается многократный рост, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Turan.

Следует отметить, что 20 тысяч тонн - это две партии нефти с месторождения Тенгиз, а 7 тысяч тонн - пробная партия с Кашагана.

Как сообщает «КазМунайГаз», в апреле с Тенгиза через Каспий и БТД на мировой рынок может уйти 125 тысяч тонн нефти.

Параллельно идут переговоры о нефти с Кашагана.

Согласно пояснению SOCAR Midstream Operations («дочка» SOCAR), транспортировка казахстанской нефти по БТД осуществляется в рамках договора, заключенного между SOCAR и компанией «КазМунайГаз» и предусматривающего транзит 1,5 млн нефти в год.

Для транзита казахстанской нефти по БТД до конца 2023 года по Каспийскому морю запланировано выполнение 12-14 танкерных рейсов из Актау в Сангачальский терминал.

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери - Чыраг - Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть из Туркменистана и Казахстана.

Ранее, до 2017 года, Казахстан периодически осуществлял транзит через Баку, но с 2017 года перевёл «большую» нефть на КТК, в работе которого в 2022 года наблюдались перебои.

К возрождению транзита части нефти через Баку Казахстан подтолкнули опасения срыва регулярной работы КТК.

Как сообщалось ранее, первая транспортировка кашаганской нефти по маршруту Актау-Баку началась 20 марта т.г.



