Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.01 eur/kzt 485.59

    rub/kzt 5.36 cny/kzt 64.79
Прогноз погоды
Астана+11+13℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Транзит нефти из Казахстана через Баку в апреле увеличится многократно

    28 Марта 2023, 21:59

    БАКУ. КАЗИНФОРМ – Суммарный объем транзита казахстанской нефти по маршруту нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) составит в марте порядка 27 тысяч тонн, но с апреля ожидается многократный рост, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Turan.

    Следует отметить, что 20 тысяч тонн - это две партии нефти с месторождения Тенгиз, а 7 тысяч тонн - пробная партия с Кашагана.

    Как сообщает «КазМунайГаз», в апреле с Тенгиза через Каспий и БТД на мировой рынок может уйти 125 тысяч тонн нефти.

    Параллельно идут переговоры о нефти с Кашагана.

    Согласно пояснению SOCAR Midstream Operations («дочка» SOCAR), транспортировка казахстанской нефти по БТД осуществляется в рамках договора, заключенного между SOCAR и компанией «КазМунайГаз» и предусматривающего транзит 1,5 млн нефти в год.

    Для транзита казахстанской нефти по БТД до конца 2023 года по Каспийскому морю запланировано выполнение 12-14 танкерных рейсов из Актау в Сангачальский терминал.

    В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери - Чыраг - Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть из Туркменистана и Казахстана.

    Ранее, до 2017 года, Казахстан периодически осуществлял транзит через Баку, но с 2017 года перевёл «большую» нефть на КТК, в работе которого в 2022 года наблюдались перебои.

    К возрождению транзита части нефти через Баку Казахстан подтолкнули опасения срыва регулярной работы КТК.

    Как сообщалось ранее, первая транспортировка кашаганской нефти по маршруту Актау-Баку началась 20 марта т.г.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Азербайджан Нефть
    Новости по теме
    Новости по теме
    Международный форум по цифровизации нефтегазовой отрасли прошел в Атырау
    КТЖ укрепляет связи с Азербайджанской железной дорогой
    110 видов несырьевых товаров планирует Казахстан поставлять в Азербайджан
    Правительство РК поддержит дальнейшую разработку зрелых нефтяных месторождений
    Популярное
    1 Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
    2 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Гурбангулы Бердымухамедову
    3 Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
    4 Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
    5 Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
    Новости партнеров